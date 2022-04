Fast Animals and Slow Kids in concerto alla Casa della Musica

Farà tappa alla Casa della Musica di Napoli sabato 30 aprile l’È già domani tour dei Fast Animals and Slow Kids che sta incontrando l’entusiasmo del pubblico in tutta la penisola.

Per i Fast Animals and Slow Kids l’È già domani tour è l’occasione per ritrovarsi nei club insieme a tanti amici musicisti, in una sorta di celebrazione collettiva di ritorno alla musica live. Per questo motivo la rock band perugina ha deciso di invitare ad aprire alcuni dei loro concerti una band, un artista con cui sono felici di condividere questo momento di ripartenza della musica dal vivo.

Ad aprire il concerto di Napoli saranno I Botanici.

I biglietti sono in vendita online su TicketOne e VivaTicket e nelle rivendite autorizzate.

Se il tour acustico della scorsa estate era figlio della voglia di tornare a suonare dal vivo e della volontà di celebrare il primo decennio di carriera della band,l’È già domani tour riporterà finalmente i FASK alla loro condizione ottimale: palchi, sudore, stage diving, tanto rock ‘n’ roll e l’urlo liberatorio che non manca mai durante i concerti “Siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia”.

Il tour sarà l’occasione per la band di Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) per presentare dal vivo, oltre ai successi che hanno segnato i 10 anni di carriera della band, anche e soprattutto i brani dell’ultimo album “È GIÀ DOMANI” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva Believe Artist Services), che tante soddisfazioni ha regalato al gruppo lo scorso autunno, oltre al brano inedito “Vita Sperduta” pubblicato l’11 marzo.

“È GIÀ DOMANI” (disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in versione CD e Vinile) contiene 12 tracce tra cui “Come un animale”, “Cosa ci direbbe” featuring Willie Peyote (prima collaborazione nella storia della band), “Stupida Canzone” e “Lago ad alta quota”. L’album, che ha debuttato alla posizione n. 5° della classifica ufficiale italiana e alla 2° posizione della classifica vinili, ha dimostrato come la band abbia fatto un ulteriore passo in avanti non solo nei testi ma anche nella scrittura dei brani e nella produzione.