Fashion Week Napoli art: presentazione della seconda edizione

Dopo i mesi di pandemia Napoli punta sulla moda per voltare pagina in un contesto di crisi: per questo tanti prestigiosi stilisti partenopei hanno scelto di partecipare alla Fashion Week Napoli Art, che si terrà il giorno 9 Dicembre al MAV Museo Archeologico di Ercolano e dal 21 al 23 Gennaio al Castel dell’OVO .

Location d’eccezione, per raccontare agli addetti ai lavori e non solo la mission dell’iniziativa, la Pizzeria Sorbillo, uno dei luoghi simbolo di Napoli. La conferenza stampa è prevista per il 18 novembre nei locali di via Partenope alle ore 10,30.

La manifestazione, che vuole rilanciare il settore MODA & MONUMENTI con “La Moda Sposa L’Arte”, è patrocinata dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli ed è organizzata, come nella precedente edizione,e dal fotoreporter di moda Alessandro Di Laurenzio che detiene la proprietà del progetto e marchio e dall'associazione "NoiNo Polo Moda".

Tantissime le adesioni all’evento che, quest’anno, vanta partecipazioni anche dal’estero.

La Fashion Week Napoli Art targata 2021, giunta alla sua seconda edizione, vedrà, infatti, tra i protagonisti l’ agenzia di Moda FP Agency Model con sede a New York e Mosca, ma anche i prestigiosi magazine di moda Mover Magazine e Fashion Flair provenienti dagli Stati Uniti d’America e del famosissimo FashionWeekMag Magazine.

Quest’anno sarà data la possibilità a quest’ultimo colosso statunitense di immettere i contenuti digitali su Amazon Prime Video Direct .

Dopo, il grande successo della scorsa edizione, la Fashion Week Napoli targata 2021, vede sul campo importanti player come l’ Unione Industriali di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli.

Sinergie che permetteranno di fare squadra e che con l’ausilio delle istituzioni daranno la possibilità alla nostra città e all’intero Sud, di essere protagonisti del comparto della moda e mettere in luce in maniera maggiore le ricchezze artistiche che il territorio offre.

Invitati alla partecipazione gli stilisti Kilesa ,Juliett Mattion, SposamiAdesso, Signore Atelier, Vanitas, Liabe , brand La Nuit, De Gaetano Pellicceria, Francesco Visconti, Vesuves Gioielli by Marsella, atelier Giulia, e altri ancora che saranno resi ufficiali dopo conferenza . La squadra di Fashion Week Napoli vede la partecipazione come presentatrice Romina Parisi e partner Sirio Aja Accademia di trucco , Antonio Iengo HairStyle , Bottega Ferrigno , Lievito Madre Sorbillo , 41 Parallelo magazine, Dott. Carmine Maturo Portavoce coordinamento scale di Napoli, Gabianella Eventi , Sasà Giglio, partner istituzionali e associativi Comune di Napoli.

Alla conferenza verranno presentate anche le maggiori modelle che parteciperanno all’evento .