La festa dei farmacisti dedicata ai colleghi caduti per il Covid

L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, presieduto da Vincenzo Santagada, celebrerà lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 20 al Teatro San Carlo di Napoli la IX edizione della Cerimonia del Caduceo d’Oro. Verranno premiati i decani della professione con la consegna delle medaglie d’oro al merito professionale agli iscritti con 70, 60 e 25 anni di laurea e delle medaglie d’argento agli iscritti con 40 e 25 anni. L'evento saluterà anche i neo-laureati appena iscritti all’Albo, i giovani che presteranno il giuramento di Galeno impegnandosi a rispettare i principi deontologici della professione.

Partecipano il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco Gaetano Manfredi, il rettore della Federico II Matteo Lorito, Il Vicario Episcopale della Diocesi di Napoli Tonino Palmese, il direttore del dipartimento di Farmacia della Federico II Angela Zampella, il Presidente di Federfarma Napoli Riccardo Maria Iorio, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli Maurizio Di Mauro, il Direttore delle Terapie Intensive dell'Ospedale dei Colli, Antonio Corcione, il Direttore Generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il Direttore Generale dell'Asl Napoli 2 Antonio D'Amore, il Direttore Generale dell'Asl Napoli 3 Gennaro Sosto.

Nel corso della cerimonia verranno assegnati anche il premio Caduceo d’oro 2021 e i premi Sanità. In programma il Concerto di Natale del Teatro San Carlo nonché gli interventi di alcuni esponenti della professione farmaceutica e del mondo scientifico partenopeo. L'evento sarà un viaggio tra esperienze e speranze professionali e quest'anno sarà anche l'occasione per fare il punto sul progetto internazionale “Una Visita per Tutti”, che ha raggiunto nuovi traguardi insieme ad un “Un farmaco per Tutti” per costituire una sorta di “Servizio Sanitario Solidale”. Quest'anno il caduceo d’oro sarà destinato anche ai familiari dei farmacisti iscritti all' Ordine di Napoli e Provincia deceduti per Covid. "L'appuntamento annuale con il Caduceo - commenta il Presidente dei Farmacisti e Assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada - è ormai una benaugurante pietra miliare che ci fa salutare il passato con uno sguardo più pieno sul futuro"