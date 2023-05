Fantasie al Castello, a Lettere quattro weekend di spettacoli per i più piccoli

Indirizzo non disponibile

Quattro weekend di spettacoli per famiglie al Castello Medievale di Lettere. Grazie a “Fantasie al Castello”, sarà un mese di maggio dedicato ai più piccoli e al divertimento, quello organizzato da Vocazioni Creative e ComicArt, con il patrocinio morale del Comune di Lettere e la collaborazione di Fondazione Monti Lattari onlus, Veritas e Lettere in Forum.

Quattro percorsi di spettacoli immersivi per altrettanti weekend, con attori e danzatori, ispirati al mondo fantasy, alle saghe più seguite, agli eroi dei cartoni animati e alle favole più note, pensati per i più piccoli, ma adatti a tutta la famiglia. Il tutto inserito in una cornice fantastica, quella offerta dal Castello Medievale di Lettere.

Si parte sabato 6 e domenica 7 maggio con “Fantasy Maghi al Castello”, momenti di magia, con giochi ed emozioni che si fondono nei racconti di attori performers, con storie Magic-Fantasy, tra maghi, orchi, streghe, elfi e cavalieri. Il percorso prevede laboratori creativi a tema e spettacoli, dura circa un'ora e 20 minuti, ed è aperto con ingressi a piccoli gruppi, per rendere l'esperienza più coinvolgente.

“Fantasie al Castello” proseguirà anche nel weekend 13-14 maggio con “Horror Family al Castello”, e ancora nei giorni 20, 27 e 28 maggio con “Le Favole ambientate al Castello” e l'accoglienza dei Supereroi.

I cancelli del Castello di Lettere apriranno dalle 10 alle 12:30 e ancora dalle 15 alle 18:30 al costo di 10 euro a persona. Il parcheggio è a 50 metri dal Castello e all'interno è presente un'area food con tavoli e bar. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 3661131256 (anche WhatsApp).

