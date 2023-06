Fanciulle in Fiore: mostra personale di Fabulouskhate

“Fanciulle in Fiore” è il titolo della mostra personale di Fabulouskhate (al secolo, Alfonso Mezzacapo) che inaugurerà giovedì 15 giugno 2023, ore 18.00, alla Galleria Spazio 57 di via Chiatamone 57, a Napoli.



La serie di opere in esposizione si ispira, chiaramente e fin dal titolo, al romanzo “Alla Ricerca del tempo perduto”, capolavoro letterario del francese Marcel Proust, scritto tra il 1906 e il 1922 e pubblicato in sette volumi. Fra questi, è dal secondo volume che Fabulouskhate trae il titolo e l'ispirazione: in “All'ombra delle fanciulle in fiore” sono narrate le vicende di un gruppo di ragazze che il protagonista incontra a Balbec – località in cui si trovano in vacanza – e tra le quali trova l'amore.



Attingendo a piene mani da opere letterarie – in prosa o poetiche – dei più grandi scrittori di tutti i tempi, Fabulouskhate si cimenta ancora nel tentativo di dare forma a ciò che distingue l'artista dai comuni mortali: la scintilla creativa. In questa esposizione lo fa attraverso 18 opere pittoriche e un'azione scenica a cui sarà possibile assistere in occasione dell'inaugurazione.



“Il tentativo di tenere con sé l'emozione, un momento di gioia, ma anche le tracce dei dolori che ci assalgono, delle speranze deluse, è alla base della mia ricerca ed è ciò vorrei trasferire nelle mie opere – Spiega l'artista – Queste formano una sorta di narrazione che, allegorizzando il mio percorso creativo, lo rappresenta. Dalla prima scintilla dell’ispirazione fino alla realizzazione e all’abbandono dell’opera finita: un percorso che, come la memoria indagata da Proust nella sua “Recherche”, manipola, adatta e trasforma le emozioni, nell’eterno e vano tentativo di afferrarle”.



La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno 2023 nei seguenti orari: dal martedì al venerdì 14.30-19.30; sabato 10.00-19.30.

Le opere pittoriche



Nelle sue 18 opere pittoriche (tutti oli su tavola), Mezzacapo raffigura donne in pose provocanti a cui si accostano frasi che rievocano slogan e reclame di pubblicità. I colori accesi, gli sfondi dai pattern fioriti, le linee morbide rendono le immagini accattivanti: le giovani e attraenti donne, così come le idee, invitano l'artista ad afferrarle per poi sfuggirgli fra le dita. Per la prima volta Fabulouskhate si cimenta con le dimensioni più svariate: dai grandi formati (da lui generalmente prediletti) ai piccoli, divertendosi a confrontarsi anche con formati inusuali. I titoli delle opere, creano un percorso narrativo intuitivo che il fruitore è invitato a decodificare.

La performance

“Le muse non sposano i mortali” è il macro-testo da cui è tratta la performance messa in scena giovedì 15 giugno 2023, in occasione dell'inaugurazione della mostra. Partendo da estratti di testi di Giacomo Leopardi, in prosa o poesia, rimescolati e adattati, l'artista analizza i modi e i linguaggi con cui l’essere umano ha rappresentato e rappresenta i propri sentimenti. Una narrazione in più “puntate” dunque, di cui questa è la prima, mentre le successive saranno messe in scena nelle prossime occasioni espositive o di diverso scenario. Non vi sarà un vero e proprio inizio o un momento conclusivo preciso: proprio come l'emozione, l'azione scenica esploderà all'improvviso, sorprendendo le persone presenti e coinvolgendole in prima persona.



Performance – da “Le muse non sposano i mortali”

testi dalle opere di Giacomo Leopardi

regia di Alfonso Mezzacapo

drammaturgia di Alfonso Mezzacapo e Massimiliano Mirabella



Monica Palomby – poeta;

Agnese Viviana Perrella – musa;

Angela Tamburrino – coro;

Sarah Paone – coro;

Alessandro Pezzella – musica.



Fabulouskhate “Fanciulle in Fiore” di Alfonso Mezzacapo



Dal 15 al 28 giugno 2023

inaugurazione – giovedì 15 giugno 2023, ore 18

Galleria SPAZIO 57 – Via Chiatamone 57, Napoli

Orari: dal martedì al venerdì 14.30 - 19.30; sabato 10.00 - 19.30.

Ingresso gratuito.



Info e contatti: spazio57napoli@gmail.com / www.facebook.com/love.fabulouskhate

Link evento: www.spazio57.it/fabulouskhate