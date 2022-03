Famiglie nel Sole, convegno di Federcasalinghe sulle comunità energetiche

Sarà la città di Napoli il punto di partenza di una serie di incontri, dibattiti e azioni volti ad accrescere l'utilizzo dell'autoconsumo collettivo e la diffusione delle Comunità energetiche solari, iniziando da una corretta informazione.



L'appuntamento è previsto per mercoledì 2 marzo, ore 15.30 al Maschio Angioino, Antisala Dei Baroni.



Obiettivo Famiglia-Federcasalinghe si fa promotrice dell'iniziativa, affiancata da storiche associazioni: ANTA - Associazione Nazionale per la tutela dell’Ambiente, ADICONSUM - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico e FEDERCENTRI - Associazione dei centri sociali anziani. L'associazione intende informare le donne, crescere con loro per entrare da protagoniste alla giuda del cambiamento energetico necessario per il nostro Paese.



ll 2 marzo sarà quindi una giornata per discutere sugli obiettivi per il 2022/2023: realizzazioni di autoconsumo collettivo; comunità energetiche solari, rivitalizzazione di vecchi stabilimenti dedicati al solare e avvio di altrettante centrali fotovoltaiche. Non solo, anche la creazione di serre fotovoltaiche per le colture biologiche da affidare a giovani agricoltori e orti sociali per anziani, assolvendo al contempo a una funzione sociale e dando possibilità di incremento occupazionale.

Il Programma del Convegno

Saluti istituzionali

Gaetano Manfredi Sindaco - Città Metropolitana Napoli



Intervengono:

Livio De Santoli Prorettore per le politiche di sostenibilità - Università La Sapienza di Roma “Energia per la gente”

Federica Rossi Gasparrini Presidente Nazionale – OBIETTIVO FAMIGLIA/FEDERCASALINGHE “Le donne programmano l’Italia Smart – Comunità Energetiche Solari – La sicurezza dell’abitare – Sviluppo dell’occupazione”

Marco Marino ABI - Associazione Bancaria Italiana "Autoconsumo collettivo e comunità energetiche: il ruolo delle banche"

Ennio Maccari Presidente - ANTA - Associazione Naz.le per la tutela dell’Ambiente “Protezione dell’Ambiente attraverso la sfida dell’energia rinnovabile – Le diverse declinazioni degli impianti fotovoltaici

Carlo De Masi Presidente – ADICONSUM - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente "Tutela Cittadini - Consumatori per contrastare il caro bollette"

Anna Sciò Direttore - DOMINA - Associazione Naz.le Famiglie Datori di Lavoro Domestico “Energia sicura e qualità della vita” Dibattito Ore 18.00 Conclusione Lavori