Fake Sud: a Cercola la presentazione del libro di Marco Esposito

Il 27 novembre alle ore 10:30, presso il Centro Edil Futura di Cercola si presenta Fake Sud, libro di Marco Esposito che parla di Meridione e dei falsi miti che da generazioni si porta dietro. A promuovere l'incontro, Città Futura e il Comitato Meridionalista "Gaetano Salvemini".

All'incontro, interverranno:

- Peppe De Cristofaro , Senatore di Sinistra Italiana

- Michele Emiliano , Presidente della Regione Puglia

- Antonio Bianco per il Comitato Salvemini

- Antonella Ferraro , ex Assessora del Comune di Cercola, per Città Futura.

A moderare, il Prof. Salvatore Lucchese.

Un incontro che, spiega Città Futura, "ci darà modo di parlare di un tema caldo: si dice autonomia differenziata, nome accattivante e venduto in tutte le salse, ma nella pratica si traduce in ulteriore discriminazione economica e territoriale tra nord e sud; regioni ricche vedranno aumentare i propri standard di vita, quelle meno abbienti ridurre servizi e qualità della vita".