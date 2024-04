"Facimme 'e cunti": lo spettacolo di Daniela Ioia e Antimo Casertano a bordo di Msc World Europa

Lunedì 22 aprile alle ore 14.45 torna l’appuntamento con “Mare d’Incontri”, la serie di spettacoli e appuntamenti culturali che Msc Crociere offre gratuitamente alla cittadinanza, mettendo a disposizione un palco suggestivo e insolito affacciato sulla città.

A bordo di Msc World Europa, che torna a Napoli per trascorrere tutta la stagione estiva, saliranno Daniela Ioia e Antimo Casertano per dare il via a uno spettacolo che trasporterà gli spettatori nel meraviglioso e incantato mondo del Cunto de li cunti di Giambattista Basile.

“Facimme ‘e cunti” è infatti una trasposizione originale, basata sulla famosa opera di Basile, scritta da Antimo Casertano, già apprezzato autore e interprete teatrale, protagonista di produzioni di successo come 'Fronte del porto', al fianco di Alessandro Gassmann, o 'La Paranza dei bambini' tratta dal romanzo di Roberto Saviano e autore di una interessantissima storia legata all’Italsider di Bagnoli dal titolo 'Mare di ruggine'. Ad affiancarlo in scena la compagna di vita e di lavoro Daniela Ioia, già apprezzata in 'Gomorra - la serie', in 'Nostalgia' e 'Il Sindaco del rione Sanità' di Mario Martone, oggi protagonista di un “Posto al Sole” nei panni di Rosa Picariello.

Lo spettacolo porta in scena una storia “familiare”: un marito e sua moglie alle prese con il loro pargolo che non vuole saperne di dormire. I due genitori, hanno provato in tutti i modi, ma non c’è stato verso, il bambino non accenna a prendere sonno. D’improvviso arriva l’idea: i due genitori decidono di “contargli” una favola, poi un’altra, poi un’altra ancora. Un gioco e un viaggio tra luoghi fatati d’altri tempi, orchi, fate, giovinotti sciocchi e bestie parlanti.

La performance si inserisce nel ciclo di appuntamenti che la compagnia di navigazione offre mensilmente alla cittadinanza, portando a bordo delle sue navi l’arte in diverse declinazioni: teatro, musica, letteratura.

Per partecipare è indispensabile prenotarsi al link: https://forms.gle/ 9rgNZdvPdYdCwMAPA

“Con ‘Mare d’incontri’ Msc Crociere intende coinvolgere le comunità cittadine attraverso gli eventi culturali gratuiti, offrendo un palco speciale e insolito che a Napoli si affaccia direttamente su una delle più belle piazze cittadine. Si tratta di una rassegna che sta incontrando notevole gradimento tra i cittadini e che portiamo avanti coinvolgendo a bordo artisti napoletani noti al grande pubblico, come Daniela Ioia e Antimo Casertano”, ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc.