Fabio Massa e Cristina Donadio al Foqus di Napoli per presentare il film "Mai per sempre"

Inizia il tour nelle arene estive del film "Mai Per Sempre" per la regia di Fabio Massa, reduce da importantissimi premi internazionali. Infatti, oltre alla prima data all'Ex Base Nato di Bagnoli (6 agosto ore 21), se ne aggiunge un'altra al Foqus dei Quartieri Spagnoli il 21 agosto alle ore 21, saranno presenti in sala il regista e le attrici Cristina Donadio e Yulya Mayerchuck.



Mai per sempre è il nuovo film di Fabio Massa, che ancora una volta, come nel precedente Aeffetto Domino, ha scelto come protagonista Cristina Donadio (nota come la Scianel della sierie tv Gomorra). Il film uscirà prossimamente nelle sale (a causa del covid 19 e' slittata la data programmata per il 16 aprile), per poi arrivare anche in Germania e Armenia e America. prodotto da Goccia FIlm, casa di distribuzione dello stesso Massa.



A fare da scenario alla storia è ancora una volta il Sud del Salento, nelle provincie della Campania e Basilicata. Il cast, oltre la Donadio e lo stesso regista è composto da: YULIYA MAYARCHUK, MASSIMILIANO ROSSI, GIANNI PARISI, EMILIANO DE MARTINO, BENEDETTA VALANZANO, GIANNI FERRERI, LUCIA BATASSA, TONY CAMPANOZZI e con la partecipazione amichevole di MASSIMO BONETTI.



Il film di Fabio Massa, negli anni, ha riscosso successo in alcuni dei più importanti Festival di Cinema Internazionali, ricevendo numerosi riconoscimenti:

Sfaaf (Sud America) miglior film e miglior attore

Hollywood indipentent film award miglior regia

Kosige film fest (Slovacchia) miglior attore Fabio Massa e migliore attrice YULIYA MAYARCHUK

Best actor New York miglior attore Los Angeles indipendent film festival miglior film.



Sinossi: “Mai per sempre” è una storia di amicizia, di amore, di eterna lotta tra il bene e il male. Luca è un ragazzo napoletano di famiglia benestante che vuole essere felice, costruirsi una famiglia e avere un lavoro onesto. Per realizzare i suoi sogni, preferisce andare via dalla sua città, apre un’officina meccanica con il suo miglior amico Antonio e si innamora di Maria, una ragazza ucraina con la quale decide di crearsi una famiglia. Ma quando tutto sembra essere perfetto, Maria, dovrà fare i conti con il passato: Livio torna in paese diventando l’ostacolo della sua felicità. Ma Maria non sarà la sola a vivere una violenza, perché anche Silvana, la madre di Luca, vive un dramma. Uno dei colpi di scena del film riguarda proprio questa storia, poiché grazie a Saverio, l’avvocato che in passato le è stato vicino, Silvana si è potuta allontanare dal suo ex marito che ha abusato di lei. Tutto questo piano piano si trasformerà in un rimorso, perché “Non doveva andare così....."