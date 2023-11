Il Musico ambulante Tour 2023 di Fabio Concato fa tappa a Napoli

Prezzo non disponibile

Secondo eccezionale appuntamento di stagione con il Teatro Troisi, dove, da giovedì 9 novembre e fino a domenica 12 e poi da venerdì 17 a domenica 19 novembre arriverà il cantautore Fabio Concato in concerto con le tappe napoletane del “Musico ambulante Tour” 2023.

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno Fabio Concato torna al Teatro Troisi diretto da Pino Oliva, confermando la sua stretta familiarità con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale.

Per il pubblico dello spazio di via Leopardi, un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi. In repertorio canzoni entrate nella storia della musica italiana che ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo.

“Accogliamo con onore Fabio Concato - ha detto il direttore Oliva - che, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Siamo tutti pronti a vivere con lui sul palco delle indimenticabili serate di musica, ricordi e poesia”.