Fabio Brescia in "Perle Rare"

Ricca di novità la terza edizione della rassegna A teatro con gusto dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici. Ogni sabato sera (e non solo), uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità.

Sabato 11 Marzo 2023 ore 21:00 arriva Fabio Brescia con Perle Rare.

Uno spettacolo che parla di umanità, una carrellata di personaggi e monologhi che potremmo considerare corti teatrali, sicuramente c’è spazio anche per la comicità, ma ce n’è altrettanto, se non di più, per la riflessione e, perché no, per la commozione.

Lo spettacolo è condito da alcune canzoni cantate dal vivo con base.

Fabio Brescia non ha bisogno di presentazioni: oltre alla sua voce e simpatia nota a tutti i radioascoltatori, già da ragazzo si è fatto conoscere nel mondo del teatro e del cinema riuscendo sempre a dare uno spessore ai personaggi interpretati.