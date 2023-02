Per "Giovedì Stand Up Comedy” al Sancarluccio arriva Fabian Grutt

Quinto appuntamento targato Full Heads Comedy che insieme allo storico Teatro Sancarluccio propone una serie di appuntamenti comici con una rassegna intitolata i "Giovedì Stand Up Comedy”. Per questo nuovo appuntamento comico ospite è Fabian Grutt.

Giovedì 23 febbraio (inizio spettacolo ore 21 ingresso euro 12 al botteghino dalle ore 20 in poi) torna ad esibirsi nella sua città il tedesco-napoletano Fabian Grutt e lo farà con lo spettacolo dal titolo "Sostanze Gratuite”. Il testo è un monologo che racconta con autoironia tutti quegli accadimenti, più o meno imprevisti della vita, che, come sostanze stupefacenti, alterano il fluire della vita stessa in modo inatteso e grottesco. Sostanze Gratuite sono la famiglia che cresce con tutte le sue assurdità e contraddizioni antipatriarcali; sono anche i primi lutti per persone care, i dubbi metafisici ed esistenziali su come riuscire a pagare le bollette facendo il comico in locali improbabili. Non può mancare neanche la sostanza gratuita per antonomasia: la religione però non incarnata dalla santa trinità ma da un prete con una vita e un conto corrente invidiabile… e ci sta pure che ti capita il coming out inatteso di persone inimmaginabili. Ma per fortuna uno scooter ci aiuterà a intraprendere questo viaggio e forse ad evitare qualche buca. Sono Sostanze Gratuite ma prima o poi presenteranno il conto e con gli interessi.

INFO:

biglietto in prevendita euro 12+2 euro d.p.

dalle ore 20 biglietto alla cassa euro 12

prevendita attiva sul circuito Etes a questo link: https://bit.ly/3Sd1feX

Cell: 3928343222

email: fullheadscomedy@gmail.com