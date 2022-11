Eyes Wide Shut: a Napoli il Party. Come partecipare

Orario non disponibile

Quando Dal 04/12/2022 al 04/12/2022 Orario non disponibile

Giugliano in campania

Eyes wide shut è e resta uno dei film più sensuali e intriganti di sempre. L'ambientazione sofisticata e la magia dell'ultimo lavoro del grande regista Stanley Kubrick prenderanno vita a Napoli il prossimo 4 dicembre con "Eyes Wide Shut Party", festa ispirata al celebre film per la firma di K Party.

"Nascondete le vostre inibizioni dietro una maschera e lasciatevi trasportare dall'atmosfera di perdizione", invita il claim dell'evento che, ovviamente, è a numero chiuso.

Come partecipare

Per l'evento c'è un rigoroso dress code: elegante/Cool.

Per entrare, inoltre, è obbligatorio indossare una maschera.

C'è anche una parola d’ordine, che possiamo rivelare: Fidelio.

Per accedere all'evento è necessario presentare un documento d’identità in corso di validità.

Attenzione: la struttura si riserva il diritto di negare l’accesso chi è in evidente stato di alterazione e, in questo caso, i biglietti NON saranno rimborsati.

Biglietti e documenti saranno verificati.

Come avere il voucher scontato

Per acquistare il voucher d'ingresso con lo sconto, ad euro 7,00 invece di euro 10,00 clicca qui.

Il Voucher è valido per la sola data dell'evento acquistato.

Come Funziona