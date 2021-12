Anche la Campania a Expo Dubai

Dal 5 all'11 dicembre anche la Regione Campania sarà tra i protagonisti del Sistema Paese all’Esposizione Universale di Dubai, vetrina mondiale di idee, progetti e modelli innovativi. La partecipazione della Regione presso il Padiglione Italia di Expo Dubai sarà caratterizzata da momenti istituzionali e laboratori culturali con iniziative che per una settimana avranno come tema Territorio e Agricoltura, Turismo e Cultura.

Le Esposizioni Universali, organizzate dal Bureau International des Expositions (BIE), rappresentano un'opportunità significativa di promozione del territorio e di rafforzamento dell'internazionalizzazione del sistema regionale e, in questo particolare momento storico caratterizzato dalla pandemia, una straordinaria occasione di rilancio per la cultura, il turismo e tutti i settori dell'economia.

La Regione Campania parteciperà al percorso espositivo del Padiglione Italia, nello spazio denominato “Il Belvedere”, con il video-racconto realizzato con la regia di Gabriele Salvatores dal titolo “La Bellezza unisce le Persone” - tema portante della partecipazione italiana ad Expo Dubai.

La Regione Campania sarà inoltre presente all'interno dello spazio denominato “White Space” - Short Stories con l’organizzazione di una mostra temporanea dal titolo “Il ‘fare campano’ tra presente, passato, futuro” che prevede l’esposizione di opere d’arte e manufatti artigianali con l’obiettivo di promuovere a livello internazionale le eccellenze della Regione Campania nella produzione artigianale e per raccontare la storia di sapienza pratica, conservata, affinata nei secoli della nostra regione.

Inoltre, nel corso della settimana, si alterneranno eventi di presentazione della “Destinazione Campania”, dell’Ecosistema digitale per la Cultura, dei prodotti enogastronomici campani e delle arti del “Saper fare campano”.

Domenica 5 dicembre l’inaugurazione ufficiale del padiglione Campania, accompagnata dallo spettacolo “Passione live” proposto dalla Fondazione Campania dei Festival. Madrina dell’evento Marisa Laurito.

Il programma di eventi – dal 5 all'11 dicembre - è a cura dell'assessorato al Turismo, assessorato all'Agricoltura, direzione generale Politiche culturali e Turismo e realizzato attraverso l'Agenzia regionale del Turismo della Campania.

Come da intese con il Commissariato per l’Italia per Expo 2020, a Dubai la Regione Campania sarà presente nel Padiglione Italia anche nella settimana dal 6 al 12 febbraio 2022 – con il tema Imprese, Ricerca e Innovazione.