A Napoli la terza tappa del tour che connette musica e tecnologia: l'appuntamento

Napoli è pronta ad ospitare la seconda tappa dell'evento itinerante che è partito da Roma a fine ottobre. Stiamo parlando di un appuntamento imperdibile, un'esperienza coinvolgente e gratuita dove la musica si fonderà con il comfort, il mondo automotive e la tecnologia all'avanguardia.

Opel Corsa Sound Studio arriva a Napoli

Tutto pronto per Opel Corsa Sound Studio, l'evento che porta in piazza concerti live da vivere in allegria insieme ad amici e familiari in contesti inconsueti e divertenti. Un programma imperdibile che come un tour si replicherà in giornate diverse in quattro città per regalare agli italiani un momento di massimo coinvolgimento. Quattro le tappe: la prima tappa si è tenuta a Roma il 28 ottobre, per poi spostarsi a Napoli sabato 11 novembre. Seguiranno poi gli appuntamenti di Torino ( 26 novembre) e Milano con ospiti speciali ad intrattenere il pubblico che potrà anche scoprire le ultime novità firmate Opel.

Il progetto

Opel vuole celebrare a suon di musica con Open Stage l’arrivo sul mercato di Nuova Opel Corsa: un live tour con tappe e concerti per rendere l'autunno ancora più speciale. Main partner dell’iniziativa è Radio Deejay.

Nuova Opel Corsa è l'ultima versione dell'icona del brand tedesco. Un'auto in grado di combinare il divertimento di guida con un design vincente e una tecnologia da categoria superiore. Nuova Opel Corsa sarà disponibile in tre motorizzazioni: benzina, ibrida e 100% elettrica.

Il progetto nasce dalla condivisione di valori che sono intrinsechi alle due realtà: un approccio contemporaneo, innovativo e non convenzionale, la ricerca delle migliori performance e dell’espressione del talento in nuove dimensioni. Il progetto regala anche una riflessione sul ruolo della musica, sulle possibilità che una start-up come Open Stage può offrire al pubblico grazie alla creazione dei sui “palchi tecnologici” messi a disposizione del pubblico in svariate situazioni. In questo modo le città diventano più smart grazie alla condivisione democratica di arte e cultura.

Nato dalla partnership con Collective (Publicis Groupe), Opel Corsa Sound Studio è un percorso per connettere le persone attraverso le loro passioni come la musica, dando a tutti la possibilità di raccontarsi per ciò che si è veramente e liberare il proprio talento. La musica è infatti il mezzo emozionale più potente che abbiamo per esprimere la nostra anima. Open Stage inserisce l’intrattenimento urbano e la cultura tra i servizi offerti dalle Smart Cities organizzando eventi ad alto tasso di innovazione grazie a dei palchi tecnologici.

Il programma

Durante l'evento non si ascolterà soltanto buona musica, si potrà anche cantare in una location esclusiva. Delle hostess coinvolgeranno il pubblico in un divertente karaoke all'interno di Nuova Opel Corsa che verrà preparata a tema per rendere l'esperienza ancora più speciale. I passanti potranno dunque partecipare, entrando in auto, occasione unica anche per vedere e toccare con mano Nuova Opel Corsa. La musica sarà ovviamente dal vivo, sui sedili posteriori due musicisti suoneranno delle basi su cui cantare. Esternamente dei monitor amplificheranno il karaoke che potrà essere seguito dal pubblico.

Ecco di seguito il programma completo:

Dalle ore 15.00 alle 18.00 : KARAOKE all’interno di Nuova Opel Corsa: sui sedili anteriori si potrà accomodare il pubblico mentre su quelli posteriori prenderà posto la band

: all’interno di Nuova Opel Corsa: sui sedili anteriori si potrà accomodare il pubblico mentre su quelli posteriori prenderà posto la band Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si esibiranno gli artisti selezionati: le esibizioni avverranno con i due totem di Open Stage

Per maggiori informazioni e per conoscere tutte le iniziative visita il sito Open Stage.