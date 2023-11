Vinyl & Shaker: a Napoli l’evento del whiskey serio che non si prende troppo sul serio

Chi l'ha detto che per i migliori eventi si debba aspettare il weekend?

Jameson black barrel arriva a Napoli, anche un semplice mercoledì sera può nascondere un evento unico e imperdibile dove musica, realtà virtuale e whiskey possono fondersi dando vita a qualcosa di magico.

L'evento che "accende lo spirito"

Mercoledì 6 Dicembre, presso il Flanagan’s Room, in Via Raffaele Morghen 31, Jameson Black Barrel vuole "accendere lo spirito". Tutti coloro che sono curiosi di scoprire cosa c’è dietro la bottiglia di Jameson Black Barrel, non possono proprio mancare, a questa serata!

L’evento sarà caratterizzato dalla musica di DJ Goedi e Filo (back to back), riferimento per la scena urban ed elettronica italiana. Niente a che vedere, quindi, con la classica playlist del mercoledì sera: il sottofondo musicale che accompagnerà la serata sarà un vero e proprio vinyl set. Ad accompagnare, poi, i bartender del Flanagan’s room saranno presenti due ospiti dai locali Ex Spaccio delle Carceri e Cotton Club di Modena così da rendere ancora più speciale l’after dinner.

Una serata, inoltre, che darà la possibilità ai partecipanti di mettersi alla prova. Il classico Black Barrel Old-Fashioned non sarà sol un cocktail da ordinare e bere ma ciascuno potrà farselo!



Ma non è tutto, insieme al whiskey e alla musica sarà protagonista l'Irlanda. Attraverso la realtà virtuale sarà possibile essere trasportati in un attimo nella terra di questa bevanda unica. Infine, tanti regali unici e personalizzabili

Jameson Black Barrel: il whiskey morbido che accende lo spirito

Napoli, get ready to feel the fire! Ogni goccia del whiskey irlandese Jameson Black Barrel racchiude un’immisurabile ricchezza e complessità, la doppia carbonizzazione del legno incendia le botti e dà loro nuova vita. Il risultato è un whiskey blended imperdibile, ideale da degustare con gli amici per scoprire profumi unici nel loro genere. Jameson Black Barrel è in grado di unire le classiche caratteristiche del whiskey con qualcosa di nuovo. Le note di caramello, legno tostato, nocciola lo rendono unico, insieme alla sua cremosità e morbidezza.

Da bere liscio o con il ghiaccio, perfetto per un Old Fashioned. Allora, curiosi di conoscere Jameson Black Barrel? Un evento imperdibile, con fuoco, musica e whiskey, Mercoledì 6 Dicembre.