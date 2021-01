Danze Storiche: evento formativo online gratuito

Domenica 24 Gennaio ore 10.00, e a seguire uno volta al mese, incontro con il Medievo attraverso

~ danza

~ musica

~ storia

~ cibi e bevande

~ personalità storiche

e tanto altro

1° incontro:

Percorso di danze Storiche Medievale

appuntamento con cadenza Mensile

durata 40 minuti

La partecipazione è gratuita iscrivendosi all'Associazione Hope danze storiche Medievali di Napoli (per i partecipanti al progetto non ci sono costi da sostenere)

Si tratta di un evento didattico formativo senza scopo di lucro ma nel sostegno della cultura, dell'arte e della storia per tanto i partecipanti dovranno essere presenti alle iniziative on line