Il Centro Commerciale Neapolis compie 13 anni: festa con spettacoli e animazione

Mano a mano che il weekend si avvicina, gli interrogativi su come trascorrere il proprio tempo libero si fanno più ricorrenti.

Per coloro che si trovano nei dintorni di Napoli, c'è un’opportunità unica di divertimento che non può essere persa: il Centro Commerciale Neapolis compie 13 anni e ha organizzato un evento straordinario per celebrare questo importante traguardo!

Musica e spettacoli: al Centro Commerciale Neapolis un weekend per tutta la famiglia

Dal 3 al 5 marzo, il Centro Commerciale Neapolis si trasformerà in un luogo di animazione, musica e attività per tutta la famiglia, a partire dalle 16:30 in poi. La festa di compleanno culminerà con l'inaugurazione della nuova area eventi "Piazzetta Vesuvio" il venerdì 4 marzo alle 18:00, che includerà brindisi, una maxi torta e karaoke per tutti.

Il sabato 5 marzo alle 18:00, il duo comico "Bello Bello e Cocò" si esibirà con le loro esilaranti gag, seguiti da una baby dance che coinvolgerà grandi e piccini in una divertente serata di ballo.

E per concludere in bellezza, domenica 5 marzo alle 18:00, il trio comico "I Ditelo Voi" presenterà il loro cabaret comico, garantendo una serata all'insegna delle risate e della buona compagnia, seguita dalla degustazione di zucchero filato (fino ad esaurimento scorte).

In sintesi, il Centro Commerciale Neapolis compie 13 anni e invita tutti a partecipare alla sua grande festa con spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di trascorrere un weekend diverso dal solito, immersi in un'atmosfera di allegria e divertimento!