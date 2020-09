Alla Sanità un evento in memoria di Genny Cesarano, vittima innocente di camorra

Domenica 6 Settembre 2020 ricorre il quinto anniversario della morte di Genny Cesarano, vittima innocente di camorra. Da allora le realtà del territorio hanno lavorato assiduamente per una rinascita del quartiere, in un percorso di impegno sociale che continua ancora oggi.

In occasione di questa giornata, Libera e l'Associazione Un popolo in cammino per "Genny vive" celebrano la memoria di Genny e l’impegno che ne deriva con i ragazzi e le ragazze del Rione Sanità coinvolti nell’ambito del progetto “P.I.T.E.R.”.

A partire dalle ore 17:00 si terranno dei laboratori formativi presso Piazza Sanità, mentre dalle ore 18:30 avrà luogo la messa in memoria di Genny, presso la Basilica di S.Maria della Sanità.

Si invitano i partecipanti al rispetto delle normative anti COVID-19. La partecipazione è garantita fino a esaurimento posti.