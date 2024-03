Gioia e condivisione pasquale all'Opera Don Guanella con la Nida Campania

Esplosione di gusto e di gioia al centro diurno della Scuola dell'Infanzia - Fondazione Elisa Fernandes - Opera Don Guanella, dove grazie all'impegno della “Nazionale Italiana dell'Amicizia” Nida Onlus Campania con la referente Chiara Migliaccio, tanti bambini e ragazzi nel segno della imminente Pasqua hanno potuto vivere un benefico momento di condivisione e comunione.

Per i tantissimi partecipanti, a prendere corpo è stato un evento ricco di piacevolezza e bontà d'animo arricchito dalla degustazione e dalla donazione di una generosa fornitura di Colombe artigianali in edizione limitata, realizzate e messe a disposizione dal “Panificio Antonio Rescigno” e da "L'Antica Pizzeria Da Michele 1870” che proprio con questo dolce pasquale hanno inteso celebrare l’unione delle due famiglie rappresentanti di storiche attività partenopee specializzate nell'arte bianca. Ancora, per l'evento, a prendere vita nel teatro dell'Istituto, c'è stato anche uno spettacolo di magia offerto dalla Nida con il simpatico mago Magic Pilly della Compagnia dei Saltimbanchi. A completare il tutto, un'altra donazione rappresentata da cento uova di Pasqua offerte dai sostenitori di Opera Don Bonifacio - Azione Verde e Nida. In particolare, le uova donate fanno parte del progetto di “Azione Verde Opera Don Bonifacio” e quindi contemporaneamente utili alla costituzione dei fondi per costruire il Campus Universitario in Nigeria.

Così, con l'apertura e la donazione delle colombe artigianali “Rescigno-L'Antica Pizzeria Da Michele”, momento cruciale di condivisione e di unità familiare simboleggiata proprio dalla creazione del dolce in edizione limitata, l'incontro tra i bambini e i ragazzi del “Don Guanella” ha assunto un carattere davvero in linea con il significato della festa della Resurrezione. «Intendo ringraziare - ha detto soddisfatta la referente Nida, Chiara Migliaccio - gli amministratori de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world Alessandro Condurro e Francesco De Luca, ed i maestri pizzaioli Domenico Mosca e Fabrizio Liguori intervenuti all'evento in loro rappresentanza. Ancora, un sentito plauso va a Mia Russiello e Stefano per Azione Verde Opera Don Bonifacio in rappresentanza dei tanti donatori per le uova sospese ed ai volontari Nida, intervenuti indossando i panni di principesse e supereroi ( format utilizzato dal 2012 al livello nazionale per offrire alternativa alla clown terapy) tra cui: Martina (Cenerentola) Leonardo (Harry Potter), Erika (Belle), Francesca (Elastic Girl ), Pierluigi ( Super Mario Bros). Un doveroso grazie, infine, va a Don Pino Venerito per la meravigliosa accoglienza, alle educatrici ed educatori, alle volontarie e volontari e a tutti quelli che si sono adoperati per realizzare questo momento di condivisione».