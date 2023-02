San Valentino 2023 a Napoli: gli appuntamenti dedicati al giorno degli Innamorati

Una serata speciale tra stelle e galassie all'Osservatorio Astronomico, un romantico tour in bici, brunch di coppia nella serra ottocentesca dei Borbone, uno spettacolo sulle vicende dei fantasmi innamorati che popolano la nostra magica città, un suggestivo itinerario in zattera nel sottosuolo di Napoli, lungo la Galleria Borbonica e tanti altri eventi speciali: quest'anno non manca di certo la scelta per festeggiare e vivere al meglio il giorno degli Innamorati (e dell'Amore in generale) a Napoli.

Ecco gli appuntamenti selezionati da NapoliToday:

Tra Venere e Marte: serata speciale all'Osservatorio di Capodimonte

Per festeggiare la giornata degli innamorati con la splendente luce delle stelle, il 14 febbraio INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte organizza una serata speciale dal titolo Tra Venere e Marte- San Valentino a Capodimonte. In programma una visita al planetario tra pianeti, stelle e galassie e, a seguire, le osservazioni al telescopio. Nel cielo di Napoli farà bella mostra il rosso Marte. Clicca qui per tutte le informazioni

Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale

Un dolce San Valentino tra gli stand di Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale, allestiti nei quartieri Vomero e Arenella, tra piazza Vanvitelli, via Alvino e via Scarlatti. Giunta alla sua 14ma edizione, la manifestazione vede la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Clicca qui per tutte le informazioni

Bike Tour dell'amore

Torna lo speciale appuntamento promosso da Biketour Napoli per il giorno degli Innamorati: un tour della città in tandem o con bici “baciate”. Per gli amanti in sella, San Valentino si trasforma in un’occasione per poter vedere quello che ci circonda con occhi diversi. La passeggiata partirà dalla Bicycle House, il bike bar in Galleria Principe Di Napoli e attraverserà i luoghi più romantici della nostra città dal Castel dell'Ovo, al lungomare Caracciolo, Piazza Plebiscito, alla fontana degli innamorati, intrecciando i luoghi con le storie d'amore della città. Clicca qui per tutte le informazioni

La favola di Amore e Psiche

Nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, La Chiave di Artemisia celebra l'amore portando in scena La favola di Amore e Psiche nella Chiesa delle Crocelle a Chiatamone. Uno spettacolo mozzafiato su una delle storie d’amore più romantiche e struggenti di tutti i tempi. Clicca qui per tutte le informazioni

Romantico brunch di coppia nella serra ottocentesca dei Borbone

Non uno, ma sette giorni per festeggiare l’amore. E’ questa la proposta de La Stufa dei Fiori Tisaneria- Bistrot, il petit café nato dal recupero dell’antica serra ottocentesca dei Borbone immersa nel Real Bosco di Capodimonte di Napoli, che in occasione del San Valentino lancia la “Settimana dell’Amore”: da lunedì 13 a sabato 18 febbraio a tutti gli innamorati sarà riservato, previa prenotazione, un romantico brunch di coppia a base di quattro portate e due speciali dessert. Clicca qui per tutte le informazioni

Fantasmi d’Amore: una serata con gli spettri innamorati

Il 14 febbraio, una serata con gli spettri innamorati al piccolo Teatro Il Pozzo e Il Pendolo di piazza San Domenico Maggiore a Napoli. Le vicende dei fantasmi innamorati che popolano la nostra magica città, un menù di degustazioni e le note struggenti della tradizione partenopea dal ‘600 all’800, per un san Valentino da non dimenticare. Clicca qui per tutte le informazioni

In zattera alla Galleria Borbonica: romantica serata nel sottosuolo di Napoli

La notte di San Valentino, torna il fascino della Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna in zattera, per trascorrere una romantica serata nel sottosuolo di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Scrivimi d'amore

L’Archivio di Stato di Napoli racchiude le memorie delle generazioni passate: non solo dei personaggi storici, ma anche della gente comune, nel corso delle esistenze di gioie e dolori. Nei 70 chilometri lineari di fascicoli custoditi nelle strutture del Monastero dei Santi Severino e Sossio, cinque piani per complessivi 24mila metri quadrati, e della sede di Pizzofalcone ci sono documenti eterogenei, fra cui alcuni, sorprendenti: le lettere d’amore. Il giorno di San Valentino è parsa l’occasione ideale per organizzare un evento dedicato all’amore e all’educazione sentimentale: “Scrivimi d’amore – Lettere dalla penna d’oca ai messaggi Whatsapp”, che si svolgerà nella Sala Filangieri a partire dalle ore 10:00. Clicca qui per tutte le informazioni