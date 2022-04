Pasquetta 2022 a Napoli: gli appuntamenti in città

Per chi ama la natura e il trekking torna l'appuntamento con l'eco-escusione nel meraviglioso Parco Nazionale del Vesuvio, musica e street food saranno protagonisti all'Arenile e anche Nabilah, all'Edenlandia divertimento assicurato per grandi e piccini tra spettacoli e giochi, mentre a Pietrarsa sarà un lunedì in albis tra storia e bellezza. Tanti, inoltre, i musei aperti e le mostre in corso che cittadini e turisti potranno visitare.

Ecco i nostri consigli su cosa fare nel giorno di Pasquetta a Napoli e dontorni (elenco in continuo aggiornamento):

Pasquetta all'insegna della natura con l’eco-escursione sul Vesuvio

Il 18 aprile torna l’eco-escursione di Pasquetta all’insegna della sostenibilità, della natura e del trekking su uno dei sentieri più belli e verdeggianti del parco nazionale del Vesuvio (in Riserva Forestale Tirone Alto-Vesuvio). Ad organizzarla, anche quest’anno, l’associazione di promozione sociale Vesuvio Natura da Esplorare e l’associazione culturale Econote. Clicca qui per tutte le informazioni

Brunch di Pasquetta all'Arenile tra street food e musica no stop

L'Arenile di Bagnoli inaugura, in occasione della Pasquetta, il primo brunch della stagione. Lunedì 18 aprile, appuntamento con 12 ore di musica no stop (12>24h), 2 aree musicali, street food e vari punti ristoro, arte, animazione, baby parking, Toro Meccanico e tante altre sorprese. Special Guest della giornata Marc Maya from El Row. Clicca qui per tutte le informazioni

A Pietrarsa, tra storia e bellezza

Il Museo Ferroviario di Pietrarsa si potrà visitare anche durante le feste pasquali. Domenica 17 e lunedì 18 aprile i cancelli del polo museale della Fondazione FS apriranno alle 9.30 per consentire l’accesso ai padiglioni e ai viali fioriti affacciati sul mare a quanti vorranno trascorrere una giornata all’insegna della cultura e della bellezza. Oltre alla possibilità di ammirare antiche locomotive ed eleganti carrozze che rappresentano tasselli importanti nella storia delle ferrovie e dell’Italia, i visitatori potranno apprezzare anche la mostra d’arte contemporanea “Astractura” allestita nella Sala delle Locomotive Elettriche. Chi lo volesse, potrà gustare caffè, aperitivi e prelibatezze dolciarie tipiche del territorio proposte dal Caffè Bayard, accogliente locale piastrellato con maioliche che si rifanno al famoso Chiostro di Santa Chiara, e arredato con tavoli e sedie in stile Liberty. Nel giorno di Pasquetta, poi, si potrà consumare la tradizionale "colazione al sacco” – solo all’aperto e nel dovuto rispetto per l’ambiente - godendo dello splendido panorama del Golfo di Napoli su cui sorge il Museo, nella tranquillità di un luogo riservato ed esclusivo. Clicca qui per tutte per le informazioni

Pasquetta al Nabilah con Cafè del Mar

Lunedì 18 aprile, dalle ore 12:00 nella straordinaria cornice del Nabilah, si celebrerà l'aperitivo più magico della Isla Blanca: "Café del Mar Ibiza". Al DJ Ken Fan il compito di dare una colonna sonora ai tramonti del Mediterraneo occidentale. Inoltre, questo speciale brunch di Pasquetta sarà anche un momento emozionale con un percorso enogastronomico unico. In un ambiente naturale, sopra un prato verde circondato da alberi e luci scintillanti, ci saranno: Isabella de Cham Pizza fritta, Birdy’s Bakery, Panamar e tante eccellenze della gastronomia italiana. L'evento è riservato a un numero limitato di persone. Clicca qui per tutte le informazioni

All’Edenlandia tra animazione, spettacoli e laboratori gratis

Un programma ricco di appuntamenti gratuiti, quello del mese di aprile all'Edenlandia, il grande Parco cittadino napoletano, insieme ai personaggi più amati di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ai giocolieri, il mago, alle face artist, ai laboratori e alla grande caccia alle uova. Anche il giorno di Pasquetta, con un colpo di bacchetta magica e la più classica formula “abracadabra”, si potrà partecipare alla scuola di magia, dove verranno svelati i trucchi ed insegnato a muovere i primi passi nel mondo dell’illusionismo. In programma anche spettacoli all’aperto con gli artisti itineranti e l’appuntamento con il trucca bimbi limited edition “easter face painting”. Clicca qui per tutte le informazioni

Tre mostre da non perdere

- Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli: La mostra (allestita a Capodimonte, con 200 opere provenienti tutte dalle collezioni permanenti del museo, senza prestiti esterni) si propone di rilanciare il dibattito presentando un’altra lettura del ‘600 napoletano, diventato per amatori e storici il secolo di Caravaggio. Clicca qui per tutte le informazioni

- Van Gogh multimedia e La Stanza segreta: Nucleo fondante della mostra (aperta al pubblico fino al 26 giugno a Palazzo Fondi) è la travagliata figura umana e artistica del Maestro olandese, presentata attraverso un percorso multimediale ricco di contributi e di una suggestiva galleria di celebri ritratti, autoritratti, nature morte e paesaggi che riproduce i dipinti originali con la massima fedeltà. Clicca qui per tutte le informazioni

- Guardare oltre - MSF & Magnum: 50 anni sul campo, tra azione e testimonianza: Da 50 anni le équipe di Medici Senza Frontiere (MSF) e i fotografi Magnum si incontrano sulla linea del fronte, nelle calamità naturali e nelle emergenze umanitarie, raccontandole con la parola e la fotografia, seguendo sempre gli stessi principi di etica e indipendenza. 19 fotografie sono in esposizione presso il Cortile d’Onore di Palazzo Reale dall’11 al 25 aprile, con il patrocinio del Comune di Napoli, raccontando le principali crisi umanitarie dal 1971 a oggi: dai conflitti in Afghanistan e Libano degli anni ‘70 e ‘80, al terremoto ad Haiti fino alle attuali rotte migratorie nel mar Mediterraneo ed alla pandemia di Covid-19, sottolineando l’importanza della testimonianza, “guardando oltre” ogni ostacolo e indifferenza. Clicca qui per tutte le informazioni

Brunch con Delitto di Pasquetta

Per il lunedì in albis, Il Pozzo e il Pendolo di Piazza San Domenico Maggiore offre un’alternativa alla tradizionale scampagnata. Un’indagine diurna, in perfetto stile country house anglosassone. Una pasquetta in una cornice che sarebbe piaciuta ad Agatha Christie. La matrice partenopea sarà fatta salva solo per il menù, che non farà rimpiangere la più classica delle gita fuori porta…quella di Pasquetta. Clicca qui per tutte le informazioni