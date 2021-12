Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 11/12/2021 al 12/12/2021 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Natale a Mugnano 2021, weekend ricco di eventi. Si parte sabato pomeriggio in villa Rodari dove sarà allestita una splendida casa di Babbo Natale, nella giornata di domenica invece ci sarà il Circo di Pinocchio con il teatro dei burattini, clown e giocolieri. Sempre sabato, a partire dalle 16:30, nella nuova pista di pattinaggio ci sarà il Boss dello Zucchero filato. L’animazione a tema natalizio continuerà anche domenica pomeriggio.

“Abbiamo fatto il possibile per stilare un ricco cartellone di eventi, nonostante le restrizioni dettate dal Covid - sottolinea l’assessore al ramo Luisa Zincarelli - Settimana dopo settimana scoprirete tutte le sorprese che abbiamo preparato. Torneremo a respirare la magia del Natale”.

Domenica sera, invece, nel teatro comunale ci sarà lo spettacolo “The Christmas Stars” organizzato dalla Nuova Mugnano e dalla compagnia Mario Scarpetta con la partecipazione delle scuole di ballo Charline Dance Academy, Last Ballet, Seventeen Dance.

“Tante iniziative per questo primo fine settimana in vista del Natale – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – Abbiamo cercato di coinvolgere grandi e piccini, mettendo in campo un gran numero di iniziative sia al centro che nelle zone più periferiche della città”.