Natale a Giugliano 2021: mercatini, spettacoli, Notte Bianca e Presepe Vivente

Pronto il calendario degli eventi natalizi 2021 a Giugliano. Ad annunciarlo ieri sui social, è stato il sindaco Nicola Pirozzi. Il primo cittadino ha anche spiegato che, nella scelta delle iniziative, si è cercato "di garantire qualità, cultura, divertimento, una città viva e momenti di svago e divertimento per gli adulti e per i bambini".

In programma, il Villaggio di Natale e i mercatini natalizi (dal 12 dicembre fino al 6 gennaio in via Ripuaria), la Notte Bianca (il 18 dicembre tra via Roma, Corso Campano, piazza Gramsci, piazza Annunziata e piazza Matteotti), il Presepe Vivente (il 23 dicembre in Villa Comunale), il trenino itinerante (il 26 dicembre, per le principali vie della città), l'arrivo della Befana il 5 gennaio in piazza Annunziata, animazione per le strade cittadine il 6 gennaio e visite guidate alle chiese della città dal 5 all'8 gennaio.

Inoltre, il calendario prevede anche ospiti speciali e serate di musica e teatro:

- Durante la Notte Bianca del 18 dicembre si esibiranno Monica Sarnelli (ore 23.30 in piazza Annunziata) e Francesco Cicchella (ore 00.30 in piazza Matteotti)

- il 28 dicembre alle 20, Paolo Caiazzo sarà in scena alla Scuola Don Vitale, mentre la Chiesa di Santa Sofia ospiterà il concerto jazz dei Blu Latin Impression

- il 30 dicembre sarà la volta di Gino Rivieccio in scena alle 20 al Teatro del I circolo in Piazza Gramsci

In locandina, eventi e orari: