Natale a Giugliano, ricco cartellone di eventi: ospite d’onore Michele Placido

Ha preso il via il 10 dicembre il cartellone di eventi, presentato in conferenza stampa presso la sala Paliotto al settimo piano della casa comunale, che l’amministrazione di Giugliano ha messo in piedi affidandone la direzione artistica a Giuliano Galluccio, giovane imprenditore giuglianese.

Con Galluccio, al tavolo dei relatori, anche il primo cittadino Nicola Pirozzi e il presidente della terza commissione consiliare Salvatore Pezzella, che è anche consigliere di città Metropolitana. Ospite della presentazione Vincenzo Comunale, comico giuglianese noto ai più per le sue partecipazioni a programmi RAI e Mediaset quali Battute, Zelig e le Iene. Vincitore dei premio Massimo Troisi e del premio Charlot, Comunale è laureato al DAMS ed è considerato uno degli artisti più promettenti della comicità nazionale. Quella del 23 dicembre, per lui, sarà l’occasione di esibirsi nella propria città chiudendo un anno ricco di soddisfazioni per poi prepararsi agli appuntamenti del 2023 che lo vedranno protagonista sul palco e in TV.

Altro nome noto in cartellone è quello di Michele Placido, poliedrico artista che si esibirà in uno spettacolo titolato “Serata d’onore” in cui miscelerà prosa e musica della tradizione napoletana. E poi ancora intrattenimento per i bambini con il villaggio degli elfi in fascia costiera e quello di Babbo Natale in centro, gli spettacoli di Melevisione e Winx, concerti di musica classica e tanto altro.

In locandina il programma completo: