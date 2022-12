Natale in allegria: ricco calendario di eventi per la gioia dei bambini a Casoria

La gioia dei bambini come filo conduttore. Sarà un cartellone natalizio interamente dedicato ai più piccoli quello allestito dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Bene per le prossime festività natalizie.

Il claim scelto dall’assessore alla Cultura, guidato da Vincenzo Russo, è, infatti, “Casoria – Natale in allegria. La gioia dei bambini”. Il riferimento avrà piena concretizzazione negli appuntamenti organizzati dal Settore Cultura del Comune di Casoria dal 17 al 28 dicembre. Nel corso della kermesse troveranno spazio animatori, elfi e personaggi natalizi che intratterranno i bambini. L’iniziativa è finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli.

L’assessore alla cultura l’avv. Vincenzo Russo ha così commentato: “Sono certo che queste iniziative faranno felici i bambini e i genitori, abbiamo presentato alla cittadinanza la prima parte del progetto “Natale in allegria”, nei prossimi giorni presenteremo il calendario completo con tutti gli eventi, ci saranno spettacoli teatrali, di burattini, animazione itinerante, concerti ed eventi nelle piazze. Le premesse per un Natale magico ci sono tutte”.

Il sindaco di Casoria, l’avv. Raffaele Bene ha scritto su facebook: “Abbiamo scelto coerentemente alla filosofia del Natale e dopo anni di restrizioni dovute alla pandemia di dedicare tutti i nostri sforzi ai più piccoli ed alle loro famiglie, le iniziative saranno organizzate su tutto il territorio comunale per garantire ad ogni bambino di Casoria la possibilità di trascorrere un momento indimenticabile nella propria città in queste festività”

Il calendario

Sabato 17 dicembre ore 10.30 – Animazione, trampolieri, giocolieri, Elfi e Babbo Natale

Location: via Pio XII e via Principe di Piemonte

Domenica 18 dicembre ore 10.30 – Artisti di strada, spettacoli di magia, animazione, Elfi e Babbo Natale

Location: Villa Comunale di via Benedetto Croce e Largo Chiara Lubich

Martedì 20 dicembre ore 17 – Animazione e Circus con “The Big Show”

Location: Villa Comunale di via Benedetto Croce

Venerdì 23 dicembre ore 10.30 – Animazione, trampolieri, giocolieri, Elfi e Babbo Natale

Location: Parco Michelangelo e Villa Comunale di via Pio XII

Mercoledì 28 dicembre ore 17- Animazione e Circus con “The Big Show”

Location: Parco Michelangelo