L'incanto del Natale a Vico tra musica live, buon cibo e artisti di strada

A Vico Equense il Natale è per le vie della città. Appuntamento nei giorni 16, 23, 30 dicembre dalle 18 mentre il 24 e il 31 dicembre a partire dalle 13.



Artisti di strada, scene delle Pacchianelle, musica live e buon cibo sono una serie di iniziative pensate per tutte le età che per i prossimi tre giovedì e per la vigilia di Natale e di Capodanno invaderanno di aria di festa Corso Filangieri, via Roma, Corso Umberto, Via S. Ciro e Via Nicotera.

Gli eventi organizzati dall'amministrazione comunale, dagli assessorati al commercio, turismo e politiche giovanili, da una parte cercano di incentivare il commercio sotto casa facendo in modo che i cittadini e gli ospiti della città possano passeggiare piacevolmente per le vie del centro cittadino e dedicarsi allo shopping, dall'altra, con la musica dal vivo, favoriscono la partecipazione e la socializzazione dei più giovani dando loro stimoli positivi e spazi di confronto.