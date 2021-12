Natale a San Giorgio: musica, mostre e spettacoli gratis per 'Natività Vesuviana 2021/2022'

Parte, domenica 19 dicembre il ricco programma "Natività Vesuviana 2021/2022" con spettacoli teatrali, mostre e concerti gratuiti che si svolgeranno fino al 15 gennaio 2022. Grazie a fondi di bilancio comunale e al contributo della Città Metropolitana, il SIndaco Giorgio Zinno, d'accordo con l'assessore alla Cultura Pietro De Martino, ha messo su un calendario con eventi no stop, che si svolgeranno prevalentemente in Villa Bruno.

Gli eventi sono stati suddivisi in "NATALE IN MUSICA", "NATALE IN ALLEGRIA" e "NATALE IN MOSTRA", prediligendo per lo più artisti del territorio, compagnie teatrali nostrane e talenti che si sono distinti per la loro arte nella danza, nella musica, nella recitazione e nelle arti figurative. L'obiettivo è creare attività di intrattenimento che possano allietare le festività dei sangiorgesi e attrarre visitatori anche da altre città.

L'ingresso è gratuito per tutti gli spettacoli e mostre, ma è necessario essere in possesso del super green pass ed effettuare la prenotazione.

"Vi anticipo - spiega il Sindaco Zinno - che gli eventi natalizi non finiscono qui. Tra qualche giorno vi sveleremo altre sorprese soprattutto per i più piccoli e nel frattempo vi ricordo che sono operativi i laboratori e le iniziative per bambini e famiglie presso Villa Falanga, nell'ambito degli eventi "Natale in Villa".

Inoltre è visitabile, fino al 15 gennaio la bellissima mostra "Anch'io Presepio", in Villa Bruno, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 20.00 e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00".

Si parte quindi domenica 19 dicembre nella Fonderia in Villa Bruno, dove alle ore 9.30 prenderà il via la manifestazione "Natale a quattro zampe", destinata ai nostri amici animali, con stand e attività a cura della APS, Progetto Prisma. Il primo spettacolo invece si svolgerà lunedì 20 dicembre con una serata esilarante: "La Tombola Scostumata" con il bravissimo Enzo Calabrese. Divertimento e ricchi premi per tutti i partecipanti.

A seguire:

- martedì 21 dicembre 2021 - Via Manzoni, dalle ore 18.00

- mercoledì 22 dicembre 2021 - Piazza Troisi, dalle ore 18.00

-giovedì 23 dicembre 2021 - Via Botteghelle/Marconi, dalle ore 18.00, Spettacolo musicale itinerante del gruppo Napolitanata (a cura dell'A.S.D. Accademia Nazionale Danze Olimpiche)

- mercoledì 22 dicembre 2021 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - "Natale si Danza", spettacolo di danza a cura dell'A.S.D. “Non solo danza”

- giovedì 23 dicembre 2021 - Fonderia Righetti – ore 20.30 -“Amore e bellezza”, 7 tenori del Teatro San Carlo di Napoli in un viaggio musicale nella canzone napoletana dalle origini ai giorni nostri, promosso dall'Associazione culturale “Collegium Philarmonicum”

- domenica 26 dicembre 2021 - Biblioteca Comunale “Sac. Giovanni Alagi” – ore 19.00 -

“Un po' di Natale fine anni '40”, serata in ricordo di Gigi de “I Fatebenefratelli”, con Edo Imperatrice

- domenica 26 dicembre 2021 - Fonderia Righetti – ore 21.00 - “Quanno nascette Ninno” spettacolo musicale e teatrale a cura dell'A.S.D. Accademia Nazionale Danze Olimpiche

- lunedì 27 dicembre 2021 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - “Natale a 360°” Spettacolo di danza - - lunedì 27 dicembre 2021 - Biblioteca Comunale “Sac. Giovanni Alagi” – ore 20.30 - “Donne che in...cantano” spettacolo teatrale-musicale a cura dell'Associazione “Dream Group”

- martedì 28 dicembre 2021 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - Cristian Faro presenta “Il contagio delle idee in concerto”

-mercoledì 29 dicembre 2021 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - il Teatro Sanacore presenta “Napoli in galleria”, emozioni e risate di U. Tommaselli - spettacolo teatrale

- giovedì 30 dicembre 2021 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - “Materna Mente” - spettacolo teatrale canoro e coreutico a cura dell'Associazione “Maria Malibran”

- domenica 2 gennaio 2022 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - “Al sapor di varietà...” , piccolo viaggio in terza classe e improbabili cappelletti spettacolo teatrale di R. Salvetti con Luciano e Massimo Salvetti

- lunedì 3 gennaio 2022 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - “Quattro ragazze a Parigi” della compagnia stabile “Il Siparietto”

- martedì 4 gennaio 2022 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - “Fuori dal Web” uno spettacolo di Daniele Ciniglio

- mercoledì 5 gennaio 2022 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - “Trilogia del niente e delle secondissime cose” di Gennaro Scarpato

- giovedì 6 gennaio 2022 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - “Una musica, un Dio” - M'Barka Ben Taleb in concerto

- sabato 8 gennaio 2022 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - “POMPEI 79 d.C. La leggenda della tavoletta spezzata”, commedia StoriComica di Domenico e Massimo Canzano, a cura della compagnia teatrale “Megadera”

- domenica 9 gennaio 2021 - Fonderia Righetti – ore 20.30 - “Natale in... Varietà”, spettacolo teatrale musicale a cura di Aplomb s.r.l.

- sabato 15 gennaio 2022 - Fonderia Righetti – ore 20.30 il Teatro Sanacore presenta l'Associazione “Il Principe” in “Rimango Basile” spettacolo teatrale, estratto dalle favole di G. Basile, di Michele Principe.

Infine dal 20 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, resterà allestita al Piano Nobile di Villa Bruno, la mostra "San Giorgio a Cremano, tra gli anni '50 e gli anni '80, raccontata dalle fotografie di Vittorio Pandolfi.