La Magia del Natale a Cardito: spettacoli, animazione e il trenino per le vie della città

Al via il cartellone di eventi natalizi “Natale insieme…a Cardito”. Domenica 12 Dicembre, al Parco Taglia, sono partiti ufficialmente gli spettacoli che accompagneranno grandi e piccini fino al prossimo 6 gennaio.

Oltre 6000 persone hanno affollato l’area verde per la giornata di apertura: spettacoli di animazione, laboratori creativi, la casetta di Babbo Natale, giocolieri e il trenino magico che ha accompagnato in giro i bambini per le vie della città. È un Natale in grande stile a Cardito.

Gli appuntamenti continueranno il 14 Dicembre al Palazzo Mastrilli, il 19 Dicembre al Parco Taglia e in piazzetta Rodomonte Chiacchio, il 26 Dicembre in Piazza Giovanni XXIII, il 2 gennaio e 6 gennaio nel Parco Taglia.

Il sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo: “Tanti eventi in diversi luoghi della città, coloriamo queste festività di allegria. Sarà un Natale magico e fatato per tutte le famiglie. I nostri bambini saranno i protagonisti assoluti e potranno godere di numerosi spettacoli di animazione e giocoleria. Questo cartellone di eventi è il frutto di un grande lavoro fatto in queste ultime settimane, ce la stiamo mettendo tutta per regalarvi un Natale diverso, gioioso e spensierato”.

Oltre agli eventi natalizi, quest’anno l’amministrazione comunale ha promosso anche il grande spettacolo del videomapping sul palazzo Mastrilli e in piazza Giovanni XXIII.