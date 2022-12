Sette giorni di film e concerti gratuiti nel Rione Sanità

Sette giorni di eventi gratuiti. Mostre, film, dibattiti, concerti. Grande risposta del Rione Sanità per la quarta edizione di Take me to Church, la manifestazione culturale inserita nel cartellone di Altri Natali del Comune di Napoli. Ideata dalla Upside production, Take me to church ha utilizzato il meraviglioso scenario della basilica di San Severo fuori le mura per serata di cinema, parole e musica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Diversi gli ospiti che si sono alternati nel corso della settimana. Grazie alla partnership con Scuola italiana di Comix e Fondazione di Comunità San Gennaro, la kermesse ha potuto offrire a cittadini e turisti più spunti culturali, dal cinema alla musica, dall’arte alla conoscenza della storia della città e del suo patrimonio artistico.

Ogni appuntamento è stato anticipato dalla performance di artisti, tra cui l’Orchestra Sanitansamble, diretta dal Maestro Paolo Acunzo, che conta oltre 80 giovani musicisti del Rione Sanità, e Giovanni Block cantautore, polistrumentista e compositore partenopeo. Allestita una mostra temporanea con le opere realizzate dagli studenti della Scuola Italiana di Comix. Creazioni artistiche che, grazie alla realtà aumentata, prendono vita e si animano attraverso uno smartphone. Organizzate anche visite guidate della Basilica di San Severo e del Figlio Velato a cura di Catacombe di Napoli.

Di primo piano i film proiettati, come Nostalgia di Mario Martone e Il ladro di Cardellini di Carlo Luglio, con Nando Paone.