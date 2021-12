Immacolata 2021 a Napoli: gli appuntamenti da non perdere l’8 dicembre

L’aria di Natale a Napoli si respira già da giorni tra luminarie, mercatini, le suggestive fiere di San Gregorio Armeno e San Biagio dei Librai e tanti eventi a tema, ma ufficialmente le festività si aprono nel giorno dell’Immacolata.

Ecco, allora, gli appuntamenti selezionati da Napoli Today per trascorre uno speciale 8 dicembre in città tra mercatini, musica, arte e spettacoli:

I Mercatini di Natale

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna ad accogliere i Mercatini di Natale Napoli. Gli ampi spazi del sito museale fanno da scenario alle tipiche casette di legno, decorate e illuminate a festa, ricolme di addobbi ed oggetti di ogni genere. I visitatori potranno anche divertirsi con spettacoli e intrattenimento e assaggiare prodotti di eccellenza del territorio. Clicca qui per tutte le informazioni

Il tradizionale Concerto dell’Immacolata

L'8 dicembre torna il grande evento musicale organizzato dall'Associazione Culturale Noi per Napoli presso il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, con un repertorio dedicato alle più belle Ave Marie, di Caccini, Gounod, Adam, Schubert, Verdi, Mascagni e con immortali melodie della tradizione natalizia partenopea. Clicca qui per tutte le informazioni

A San Gregorio Armeno la storica Fiera di Natale

Inaugurata la 150esima Fiera di Natale a San Gregorio Armeno. Da non perdere, anche nel giorno dell'Immacolata, una passeggiata nella magia delle botteghe artigiane di presepi e pastori. Clicca qui per tutte le informazioni

Passeggiata narrata con il Festival delle Scale di Napoli

Napoli, Bellezza: basta poco che ce vò: la risalita a Capodimonte attraverso il Moiariello. Questo lo speciale appuntamento in programma nel giorno dell'Immacolata nell'ambito del Festival delle Scale di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Magico Natale e Il Regno di Ghiaccio all'Edenlandia

Un dicembre ricco di appuntamenti per le festività natalizie al Parco Divertimenti di Napoli tra luci, pattinatori sul ghiaccio, parate colorate, scultori di ghiaccio, performer, illusionisti e l'arrivo di Babbo Natale. Il Parco con tutte le sue meraviglie accoglierà grandi e piccini anche nel giorno dell'Immacolata. Clicca qui per tutte le informazioni

Tarantella ‘ncopp' ‘o presepe

Uno straordinario spettacolo di balli e canti della tradizione natalizia napoletana, i giorno dell’Immacolata Concezione, nello storico Complesso di San Lorenzo Maggiore (ore 19). La formazione, composta da ballerini, attori, musicisti e cantanti si esibirà in un vero e proprio show che ripercorrerà i momenti emblematici della storia di Napoli attraverso le espressioni tipiche del repertorio classico e popolare della nostra tradizione. Clicca qui per tutte le informazioni

La Tombola dei Fantasmi

Al piccolo teatro in ‘giallo’ di piazza San Domenico Maggiore, storie di spettri della Napoli magica. La tombola natalizia, nell’atmosfera suggestiva de Il Pozzo e Il Pendolo, è il filo che lega le storie e le canzoni dello spettacolo “Andar per Fantasmi”. Parole e musica dell’antica tradizione partenopea insieme a uno speciale buffet natalizio. Clicca qui per tutte le informazioni

Sanità Tour sotto le Luci: speciale itinerario nella magia del Natale

La magia del Natale ha avvolto il Rione Sanità, un quartiere ricco di tesori e, in questo periodo, ancora più suggestivo grazie ad addobbi e luminarie. L'8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata, l'associazione Secreta Neapolis propone uno speciale itinerario serale alla scoperta del Rione illuminato per le festività. Clicca qui per tutte le informazioni

Concerto al Buio alla Galleria Borbonica

Mercoledì 8 dicembre, la Galleria Borbonica ospita il Concerto al Buio, un'esperienza sensoriale unica al mondo. Una morbida luce accoglie il pubblico, le luci pian piano calano fino a raggiungere il buio più totale. La capacità comunicativa della musica, unita al viaggio sensoriale nel buio assoluto, fanno di questo concerto un evento unico. Ascoltare in questo modo la musica porta a stravolgere l’uso comune dei sensi; la perdita dei nostri abituali punti di riferimento ci consentirà di scoprire altre sensazioni e sperimentare nuove condizioni di ascolto. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Magico Parco di Santa Claus alla Mostra D'Oltremare

Il Parco Robinson all'interno della Mostra D'Oltremare si trasforma nell'incantato Parco di Santa Claus, nel quale i bambini si sentiranno come piccoli elfi e potranno vivere tutta la magia del Natale: raccogliere e poi decorare il loro alberello nel Laboratorio Creativo, decorare l'omino di pan di zenzero, ascoltare favole narrate da Babbo Natale e persino visitare la sua casa con trono e camino. Ancora, potranno passare per l’ufficio postale per imbucare la lettera a Babbo Natale e visitare la fabbrica del giocattolo. Per tutti, grandi e piccini, luminarie e addobbi natalizi, un'area food con tante leccornie, il Villaggio Polare con orsi e pinguini, mercatini e il Christmas Circus per rendere speciale la visita al Magico Parco. Clicca qui per tutte le informazioni