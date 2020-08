Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 28 al 30 agosto

Ultimi appuntamenti con il Festival 'Ridere' al Maschio Angioino, speciali percorsi serali con luci e tableaux vivants al Parco Archeologico di Ercolano, festa delle lanterne dei desideri sul lago d'Averno, suggestivi tour in kayak, cinema all'aperto e allo Zoo arrivano i dinosauri: a Napoli (e dintorni) è in arrivo un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti per grandi e piccini.

Ecco i nostri 12 consigli su cosa fare (e vedere) a Napoli e provincia dal 28 al 30 agosto:

1. Ridere 2020, al Maschio Angioino appuntamenti gratuiti con la comicità

Si chiude questo fine settimana la trentesima edizione del Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret “Ridere” che si è svolto, anche quest’anno, nel cortile del Maschio Angioino. Sabato in scena Gino Rivieccio e domenica gran finale con Ciro Giustiniani e Mariano Bruno. Gli spettacoli sono gratuiti, ma su prenotazione scrivendo a info@gabbianellaclub.it e seguendo le modalità di accredito e regolamento

2. Tableaux Vivants, luci e videomapping agli Scavi di Ercolano

Al Parco Archeologico di Ercolano tornano “I Venerdì di Ercolano” nell’ambito di Campania by night. Il 28 agosto (e poi il 4 settembre) in programma una serata con percorsi arricchiti di proiezioni di luci e riproposizioni in videomapping di alcuni dei capolavori di pittura e scultura provenienti da Ercolano a partire dagli scavi borbonici. Suggestivi "Tableaux Vivants", a cura di Teatri 35, valorizzeranno gli itinerari tra gli incanti della città antica. I turni di visita si svolgeranno dalle 20 alle 24 con partenze ogni 10 minuti

3. #ARTerie, 100 eventi gratis dal centro alla periferia

Nell’ambito dell’Estate a Napoli, è partita il 23 luglio la rassegna #ARTerie con oltre 100 eventi gratuiti (su prenotazione) che andranno avanti fino a settembre in più luoghi della città. Questo fine settimana, tra i vari appuntamenti segnaliamo la serata di Cinema, sabato, al Cortile dell’Annunziata con la proiezione di Selfie di Agostino Ferrente e quella di Danza, domenica, al Parco Troisi con “Silence – Music of Life”

4. Festa delle Lanterne dei desideri d'Estate

Un'esperienza magica, tra racconti di streghe e janare e delle danze delle fate intorno ai laghi guidati da esperti di storia dell'esoterismo e da un astrologo, è quella proposta da Itinerari Storici Alchemici Napoli per il 30 agosto con la Festa delle Lanterne dei desideri Miti e Riti d'estate al Lago d'Averno. L'evento è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al 3206875887

5. Tour in Kayak a Posillipo con la Luna Piena

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto e poi mercoledì 2 settembre, GrandeNapoli e Vivere Napoli promuovono un suggestivo tour in kayak serale con aperitivo in spiaggia. Un’esperienza indimenticabile che a contatto con la natura, consentirà di ammirare la città da un insolito punto di vista, scoprendo una realtà che è possibile contemplare solo dal mare. Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@viverenapoli.com

6. Pietrarsa, concerto sul mare e visita ai treni d’epoca

Sabato 29 agosto, al Museo di Pietrarsa la musica della “Quartieri Jazz Orkestrine" accompagnerà i visitatori alla scoperta della storica collezione ferroviaria. La serata prevede l’apertura dei cancelli alle ore 21.30 per la visita libera alla collezione ferroviaria tra treni e locomotive a vapore, seguirà all’esterno la performance della Quartieri Jazz Orkestrine nell’anfiteatro vista mare, in uno scenario molto suggestivo e unico al mondo. Info e prenotazioni 340.489.38.36 - quartierijazz@live.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prosegui per scoprire tutti gli altri eventi del weekend --->