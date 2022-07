Weekend a Napoli di musica, spettacoli e divertimento: cosa fare dal 22 al 24 luglio

Fiorella Mannoia e Giovanni Truppi live al Palazzo Reale SummerFest, concerti e spettacoli al Maschio Angioino per la rassegna Estate a Napoli 2022, un tour esclusivo in zattera di notte alla Galleria Borbonica, ben quattro mostre - oltre alle collezioni del Museo - da visitare a Capodimonte, il musical 'Mary Poppins' a Pietrarsa e Avishai Cohen Trio in concerto al Museo del Parco Nazionale del Vesuvio.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città, con appuntamenti per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 22 a domenica 24 luglio:

Fiorella Mannoia al Palazzo Reale SummerFest

Il Giardino Romantico di Palazzo Reale torna protagonista dell’estate a Napoli con la seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest, che fino al 30 luglio accoglierà oltre 50 ospiti della scena musicale e culturale italiana con 12 concerti, 4 incontri speciali e 4 imperdibili spettacoli. Venerdì protagonista una delle artiste più amate del panorama musicale italiano, Fiorella Mannoia, mentre sabato sarà la volta di Giovanni Truppi. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Napoli 2022: musica e teatro al Maschio Angioino

E' partito il 15 luglio il programma di spettacoli serali al Maschio Angioino, nell’ambito della rassegna Estate a Napoli 2022. Il cortile del Castello, allestito con palco, service e una platea di 400 sedie per il pubblico, ospiterà spettacoli di danza, teatro e musica classica, jazz e tradizionale. Venerdì appuntamento con Experience, concerto che vedrà affiancati sul palco il sassofonista di caratura internazionale Emanuele Cisi e Mino Lanzieri, tra i più interessanti e rappresentativi chitarristi della sua generazione. Sabato, invece, il concerto spettacolo Qui dove il mare luccica... (suoni e canti di Partenope). Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate

Al Real Orto Botanico di Napoli torna Brividi d'Estate, la rassegna estiva di giochi teatro promossa da Il Pozzo e il Pendolo. Questo fine settimana, in scena Circe, tratto dal romanzo di Madeline Miller. Clicca qui per tutte le informazioni

In zattera di notte nel sottosuolo di Napoli

Venerdì 22 luglio alla Galleria Borbonica appuntamento con "La zattera serale", un'esclusiva visita guidata nel sottosuolo napoletano. Clicca qui per tutte le informazioni

Avishai Cohen Trio in concerto al Museo del Parco Nazionale del Vesuvio

Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio è la nuova location scelta dal Pomigliano Jazz in Campania per ospitare alcuni concerti della XXVII edizione. Sabato 23 luglio accoglierà l’esibizione esclusiva di Avishai Cohen Trio. l bassista, cantante e compositore israeliano presenterà il suo ultimo lavoro discografico “Shifting Sands”, pubblicato a maggio di quest’anno con la sua nuova formazione in trio, che include il pianista Elchin Shirinov e la batterista Roni Kaspi. Clicca qui per tutte le informazioni

Passeggiate notture al Parco Archeologico di Pompei

Riprendono le passeggiate notturne a Pompei. Dal 1° luglio fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad eccezione di venerdì 12 agosto) dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22) sarà possibile passeggiare a Pompei, avvolti dalle suggestioni notturne e accompagnati da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica, nell'ambito del progetto di arte contemporanea Pompeii Commitment. Materie archeologiche. Clicca qui per tutte le informazioni

Gegè Telesforo Quintet in concerto gratuito per Ercolano tra radici e tradizioni

Prima data in Campania del 2022 per il vocalist, tra i più amati personaggi radiotelevisivi italiani, che il 22 luglio al Parco Urbano del Miglio d'Oro presenterà dal vivo “Impossible Tour”, l'album live uscito lo scorso 12 gennaio. Clicca qui per tutte le informazioni

I Super Heroes & Co. alla Mostra D'Oltremare

Nel meraviglioso Parco Robinson, la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offre l'opportunità per un'indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi. Il tutto con la possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, musica e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni], Salvatore Emblema [clicca qui per tutte le informazioni], The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni] e la mostra su Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, le performance musicali a cura di MusiCapodimonte e una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco.

La notte delle fate e delle candele

Il 22 luglio, al Museo Contadino di Somma Vesuviana, un suggestivo spettacolo - evento i lluminato da minuscoli lumini, le candele, che rievocano i fuochi fatui. La piece teatrale, che comprende performance di musica, teatro e danza, verrà accompagnata dal violino della musicista Anna Rita Di Pace. Sulle note dell'arpa, i passi di danza di Luisa Leone, per la regia di Livia Berté. Clicca qui per tutte le informazioni

Alice in Wonderland…a Faito

Uno straordinario evento tra teatro e natura, un percorso ludico teatralizzato su uno dei sentieri più belli del Monte Faito, il 338 A, in compagnia di uno dei più fortunati e straordinari romanzi per l’infanzia: Alice in Wonderland, un romanzo del 1865 scritto da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll. Appuntamento dal 22 al 24 e poi il 29 e il 30 luglio (spettacoli alle ore 11 e alle ore 16). Clicca qui per tutte le informazioni

Estate in musical sotto le stelle a Pietrarsa: arriva Mary Poppins

Canti, balli e magie all’arena del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. “Ma dove vivono i cartoni?” torna con un tris vincente di musical inediti dedicati alle famiglie che renderanno sfavillante l’estate vesuviana. Le serate dei weekend di luglio e agosto saranno animati da spettacoli musicali ispirati ad alcune delle storie fantasy più amate da grandi e piccini nello straordinario scenario del parco di Pietrarsa. Si parte venerdì 22 luglio con l’attesissimo musical “Mary Poppins”, la magica tata che arriva volando, aggrappata al suo ombrello, nella casa dei Benks per occuparsi dei loro due figli. Clicca qui per tutte le informazioni