Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 2 al 4 febbraio

Al Teatro Augusteo Massimo De Matteo è in scena con ‘Na santarella di Eduardo Scarpetta, Ciccio Merolla e Pietro Condorelli live al Bourbon Street, grande festa in maschera nella Galleria Borbonica, torna l’opera buffa al Trianon Viviani con ‘O curnuto immaginario, a Palazzo Reale la mostra Omaggio a Domenico Morelli, Balloon Adventures e Le avventure di Pulcino al Teatro dei Piccoli e domenica ingresso gratuito nei musei e in tutti i luoghi della cultura statali

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo primo fine settimana di febbraio in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 2 a domenica 4 febbraio:

Domenica al Museo: ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali

Torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Il quattro febbraio porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Ciccio Merolla e Pietro Condorelli live al Bourbon Street

Domenica 4 febbraio, appuntamento da non perdere al Bourbon Street, il jazz club nel cuore antico di Napoli, con Ciccio Merolla Future Music: Ciccio Merolla (Voce & Percussioni), Pietro Condorelli (Chitarra) e Davide Afzal (Basso). Clicca qui per tutte le informazioni

Con ‘O curnuto immaginario torna l’opera buffa al Trianon Viviani

Al Trianon Viviani, dal 2 al 4 febbraio, ritorna l’opera buffa con “‘O curnuto immaginario”. Il teatro di Forcella, che nel 2012 aveva presentato la prima esecuzione in epoca moderna de La finta Parigina di Domenico Cimarosa, ospita ora, in prima assoluta, una “commedeja pe’ museca” originale che riprende il grande genere del Settecento napoletano. Ne è autore Franco Cutolo, che ha costruito un atto unico partendo dal rimaneggiamento di un libretto anonimo in napoletano che risciacquava in Sebeto, secondo una consolidata prassi teatrale, uno dei primi fortunati titoli di Molière, Sganarello o il cornuto immaginario, che il celebre commediografo francese aveva scritto nel 1660. Clicca qui per tutte le informazioni

A Palazzo Reale la mostra Omaggio a Domenico Morelli

Nella Cappella Reale del Palazzo Reale di Napoli, la mostra “Omaggio a Domenico Morelli – incroci contemporanei a duecento anni dalla nascita”: tributo alla figura, all’arte e al genio, di uno dei uno dei più celebri artisti napoletani . La mostra-omaggio è curata da Fausto Minervini in collaborazione con Selene Salvi, che compare anche tra gli artisti ( nove pittori figurativi contemporanei) che sono stati chiamati a realizzare le opere esposte, espressamente realizzate, e chiuderà 13 febbraio 2024. Clicca qui per tutte le informazioni

All'Augusteo in scena ‘Na santarella di Eduardo Scarpetta

Massimo De Matteo protagonista al teatro Augusteo di Napoli in “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta, con adattamento e regia di Claudio Di Palma. Debutto nazionale venerdì 2 febbraio, in scena fino a domenica 11. Sul palco anche Giovanni Allocca, Chiara Baffi, Marika De Chiara, Angela De Matteo, Carlo Di Maro, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Peppe Miale, Sabrina Nastri, Federico Siano. Clicca qui per tutte le informazioni

Carnevale alla Galleria Borbonica: ballo in maschera nel suggestivo sottosuolo di Napoli

Con la sua corte di maschere, arriva a Napoli la prima edizione del Carnevale in Galleria Borbonica. Sabato 3 febbraio alle 21, si anima la grande festa organizzata da Visivo Comunicazione, Vivere Napoli e dall’Associazione Borbonica Sotterranea. L’atmosfera è suggestiva e misteriosa, complice la profondità del sottosuolo, che accoglie nei suoi ampi spazi un evento unico nel suo genere, che parte da via Morelli e arriva nell’area terrazze con le zattere e le gigantesche cisterne quattrocentesche, illuminate in multicolor. Musica e balli, tra performance di bizzarri personaggi vestiti con abiti scenici creati ad hoc, e diversi set fotografici realizzati per l’occasione. Clicca qui per tutte le informazioni

Con Kinder-Traum Seminar si chiude We love Enzo, la rassegna dedicata a Moscato in Sala Assoli

Ultimo appuntamento di We love Enzo: a chiudere il percorso nella lingua scenica di Enzo Moscato, saranno Cristina Donadio, Vincenza Modica, Giuseppe Affinito e la piccola Isabella Mosca Lamounier che, da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, porteranno sul palco di Sala Assoli Kinder-Traum Seminar (Seminario sui sogni dei bambini o anche Seminario sui bambini in sogno: la giusta interpretazione del titolo tedesco è volutamente lasciata nell’ambiguo), raccolta di differenti voci (Janusz Korczak, Tadeusz Kantor, Etty Hillesum, Primo Levi, Elie Wiesel, Gitta Sereny, Tzvetan Todorov, Mary Berg, Bruno Bettelheim, Robert Antelme, Edith Stein, Paul Celan, Marina Cvetaeva), catturate all’interno della più devastante tragedia collettiva di cui la storia dell’umanità possa ammantarsi: l’Olocausto. Lo spettacolo si avvale delle immagini sceniche di Mimmo Paladino. Clicca qui per tutte le informazioni

A Donnaregina ultimi giorni per visitare Botticelli. L'Adorazione dei Magi

Ancora pochi giorni per visitare la mostra “Botticelli. L'Adorazione dei Magi”, in esposizione al Museo Donnaregina fino al 4 febbraio 2024. Clicca qui per tutte le informazioni

Lampedusa Beach in scena al Nest

Il 2024 della stagione teatrale Nest Napoli Est Teatro si apre con Lampedusa Beach. Uno spettacolo di Lina Prosa. La regia è di Marcello Manzella. In scena Valentina Elia. Lo spettacolo sarà in scena sabato 3 febbraio ore 21 e domenica 4 febbraio ore 18. Clicca qui per tutte le informazioni

In mostra L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio

La vita quotidiana della popolazione comune, composta da schiavi, liberti, artigiani e lavoratori di varia categoria, quella Pompei spesso silenziosa nelle fonti antiche, è in primo piano nella mostra “L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio”, in programma fino a dicembre 2024 alla Palestra grande degli scavi.

Maurizio Casagrande in scena con Il viaggio del papà

Sarà il Teatro Cilea di Napoli a ospitare il debutto partenopeo, giovedì 1 febbraio alle ore 21.00 (repliche fino al giorno 4, e poi ancora dal 22 al 25 febbraio), di Maurizio Casagrande interprete e regista del nuovo spettacolo Il viaggio del papà, da lui scritto a quattro mani con Francesco Velonà. Clicca qui per tutte le informazioni

Balloon Adventures e Le avventure di Pulcino al Teatro dei Piccoli

Prosegue, con due nuovi appuntamenti nel fine settimana, la nona stagione artistica al Teatro dei Piccoli di Napoli. Sabato 3 febbraio (ore 11) in scena il Collettivo Clown con BALLOON ADVENTURES, mentre domenica 4, sempre alle ore 11, ci sono LE AVVENTURE DI PULCINO della compagnia ATGTP. Clicca qui per tutte le informazioni