Weekend a Napoli d'arte, spettacoli e fiere: cosa fare dal 19 al 21 novembre

A San Gregorio Armeno si inaugura la 150esima edizione della storica Fiera di Natale, al teatro Augusteo va in scena il capolavoro di Luciano De Crescenzo Così parlò Bellavista, agli Orti Botanici di Napoli e Portici tanti eventi per la Festa dell'Albero, Andrea Sannino è Carosone al Trianon Viviani, nuovo appuntamento con i Venerdì di Capodimonte e l'apertura serale del museo a soli 2 euro, alla Mostra d'Oltremare doppio appuntamento con la Fiera del Baratto e dell'Usato e il fantastico mondo delle zucche.

Nuovo fine settimana tutto da vivere a Napoli (e dintorni), ricco di eventi da non perdere, programmati sempre nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare (e vedere) dal 19 al 21 novembre:

Al via la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Venerdì 19 novembre alle 17.00, nella suggestiva Piazza San Gaetano - che accoglie la statua e il santuario con le spoglie del Santo che “inventò” il presepio - le Associazioni delle Botteghe Artigiane e dell'Arte Presepiale inaugureranno la 150esima Fiera di Natale a San Gregorio Armeno, presentando anche tutte le novità di quest'anno. Clicca qui per tutte le informazioni

Così parlò Bellavista in scena all'Augusteo

In scena al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 19 a domenica 28 novembre, lo spettacolo teatrale “Così parlò Bellavista” - tratto dall’indimenticabile film e romanzo di Luciano De Crescenzo - con Geppy Gleijeses, che cura anche la regia, e con Marisa Laurito e Benedetto Casillo. Clicca qui per tutte le informazioni

La Fiera del Baratto e dell'Usato

Il 20 e 21 novembre torna a Napoli la grande Fiera dedicata al Riuso e Riutilizzo, promossa dall'associazione Bidonville. Tantissimi, anche quest'anno, gli stand e gli espositori che proporranno oggetti di antiquariato, modernariato, abbigliamento vintage, collezionismo, retrogaming, artigianato manufatto, vinili, fashiondoll, automodellismo e tanto altro ancora. Come le precedenti, anche questa 48a edizione della Fiera si svolgerà all'interno della Mostra d'Oltremare, nei padiglioni 4, 5 e 6. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa dell'Albero agli Orti Botanici di Napoli e Portici

L’Ateneo Federico II di Napoli con F2 Cultura promuove la Festa dell’albero. L’evento, giunto alla sua XI edizione, si terrà il 20 e il 21 novembre nei viali dell’Orto Botanico di Napoli e per la prima volta nell’Orto Botanico di Portici. Le iniziative, estremamente diversificate, andranno dai laboratori per adulti e bambini, ai seminari universitari, a percorsi guidati. Clicca qui per tutte le informazioni

San Carlo, la stagione si apre con Otello di Giuseppe Verdi

Otello di Giuseppe Verdi aprirà la Stagione 2021/2022 del Teatro di San Carlo domenica 21 novembre alle 19.

Michele Mariotti dirigerà l’Orchestra e il Coro del Massimo napoletano, preparato da José Luis Basso, mentre sarà Mario Martone a firmare la regia di questo nuovo allestimento del Teatro di San Carlo in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo. Clicca qui per tutte le informazioni

Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli

Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli, è il titolo della mostra inaugurata lo scorso 25 ottobre al Complesso di Donnaregina da Monsignor Domenico Battaglia e dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La mostra dedicata al grande pittore napoletano della prima metà del Seicento resterà aperta al pubblico fino al 24 gennaio. Clicca qui per tutte le informazioni

Andrea Sannino è Carosone, l'americano di Napoli al Trianon Viviani

Andrea Sannino è il protagonista del fortunato musical Carosone, l’americano di Napoli, in scena al Trianon Viviani fino a domenica 21 novembre. Clicca qui per tutte le informazioni

Il fantastico mondo delle zucche alla Mostra d'Oltremare

Divertimento e spensieratezza, fino al 28 novembre alla Mostra d'Oltremare dove, grandi e piccini, con l'evento “Fuori di Zucca” potranno aggirarsi, come direbbero in America, nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Museo di Capodimonte, apertura serale a 2 euro

Proseguono i Venerdì Serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Tutti i venerdì di ottobre e novembre, fino al 10 dicembre, sarà possibile visitare le mostre in corso e le collezioni al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30). Clicca qui per tutte le informazioni

accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio

Centocinquantotto cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali, in rappresentanza di trentadue nazioni, con moltissime opere in assoluta anteprima europea e italiana sui tremilanovecentoventisette lavori pervenuti da centoventidue Paesi a cui si affiancheranno incontri con gli autori e gli attori delle opere presentate sono il robusto programma di questa edizione del Festival che si terrà a Napoli - in presenza, con ingresso gratuito - e online fino al 21 novembre. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo – Il Caos dentro

Inaugura questo fine settimana la grande mostra Frida Kahlo – Il Caos dentro, dedicata alla grande artista e icona internazionale. L’innovativo percorso espositivo tematico della mostra, che si sviluppa in oltre 800 mq di spazio espositivo presso il Palazzo Fondi di Napoli, accompagnerà il visitatore direttamente nella vita di Frida Kahlo e Diego Rivera attraverso un racconto appassionante. Clicca qui per tutte le informazioni

Bellini Kids: spettacoli, laboratori e free exploration per bambini

Il Teatro Bellini di Napoli riparte con spettacoli di prosa e danza, ma anche con una nuova sezione dedicata ai più piccini. Nasce così Teatro Bellini Kids, il progetto per bambini e famiglie ideato dal Teatro nel Baule in sintonia con il Teatro Bellini di Napoli. Da ottobre a giugno, durante tutti i weekend, in programma spettacoli, laboratori, incontri e free exploration a partire da 1 anno di età. Clicca qui per tutte le informazioni