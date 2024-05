Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 17 al 19 maggio 2024

La Notte Europea dei Musei con l'apertura serale di tanti musei e luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro, James Senese in concerto al Parco Urbano del Miglio d’Oro, il Maggio dei Monumenti con una nuova edizione ricca di appuntamenti dedicati a Le acque di Napoli, il Mercato della Terra di Slow Food al Giardino Torre del Bosco di Capodimonte, Salvador Sobral in concerto al Trianon e i DidòLab a Città della Scienza.

Ricchissimo di eventi da non perdere, per grandi e piccini, questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 17 a domenica 19 maggio:

Maggio dei Monumenti 2024

Con più di 300 eventi torna la storica manifestazione del Maggio dei Monumenti, la cui 30esima edizione è dedicata al tema “Le acque di Napoli”: fino al 2 giugno aperture straordinarie, spettacoli, incontri, laboratori, performance e una mostra diffusa articolata in cinque sezioni attraverso la città, offriranno ai cittadini e ai tanti turisti attesi la possibilità di scoprire storie e nuovi luoghi, di muoversi attraverso strade e quartieri seguendo narrazioni inedite. Clicca qui per tutte le informazioni

James Senese JNC in concerto al Parco Urbano del Miglio d’Oro

Prosegue il tour di James Senese JNC per la presentazione del suo ultimo album d’inediti, "Stiamo cercando il mondo". Il 18 maggio, l'artista sarà in concerto al Parco Urbano del Miglio d’Oro di Ercolano. Clicca qui per tutte le informazioni

Notte Europea dei Musei

Sabato 18 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Il Ministero della Cultura italiano anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta alla ventesima edizione, con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge). Le aperture straordinarie saranno arricchite da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per far conoscere le attività degli Istituti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in un’atmosfera particolarmente suggestiva. Tra i tanti siti di Napoli e provincia che hanno già dato adesione ci sono il Museo di Capodimonte, il Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, la Certosa di San Giacomo (Capri) e tutti i siti del Parco Archeologico di Pompei. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Mercato della Terra di Slow Food al Giardino Torre del Bosco di Capodimonte

Sabato 18 maggio, dalle ore 9 alle 16, il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte accoglie la Condotta Slow Food di Napoli e il “Mercato della Terra” in occasione dello Slow Food Day. In programma stand, incontri, laboratori e degustazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Biagio Izzo in scena con L'Arte della truffa

Debutto nazionale al Teatro Augusteo di Napoli per il nuovo spettacolo di Biagio Izzo, L’arte della truffa, scritto da Toni e Augusto Fornari, che cura anche la regia. Lo spettacolo sarà in scena da domenica 12 fino al 19 e poi il 22 e il 24 maggio. Biagio Izzo sarà protagonista di questa commedia brillante che, tra momenti paradossali, comici ed emozionanti, ci farà assistere alla consumazione di una truffa ...a fin di bene. Con lui, in scena anche Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale. Clicca qui per tutte le informazioni

Appuntamento in Via Lattea: apertura serale del Planetario di Città della Scienza

In occasione della Giornata Internazionale dell’Astronomia, sabato 18 maggio, un nuovo Appuntamento in Via Lattea attende tutti i visitatori appassionati di astronomia e non solo, al Planetario di Città della Scienza, aperto di sera. La serata inizierà con l’accoglienza in Museo, dj set e aperitivo in compagnia di Polyphemos Enoformaggeria Flegrea. A seguire esperienza immersiva in Planetario con performance musicale, arpa elettrica e voce di Rossella De Falco. Infine, osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti con Passione Astronomia. Clicca qui per tutte le informazioni

Salvador Sobral in concerto al Trianon: ospite Enzo Gragnaniello

Sabato 18 maggio, al Teatro Trianon Viviani, sarà di scena il cantante portoghese Salvador Sobral nel recital “Timbre”, per l’ultimo appuntamento de Il mondo fa tappa a Napoli – la rassegna con artisti internazionali che si confrontano con il patrimonio musicale partenopeo –, che chiude anche la stagione del teatro della Canzone napoletana. Ospite speciale della serata Enzo Gragnaniello. Clicca qui per tutte le informazioni

Maggio di Pizzofalcone: eventi e passeggiate alla scoperta del territorio

Prima edizione per la rassegna Maggio di Pizzafalcone, con un fitto programma di appuntamenti dal 4 al 31 maggio. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare i luoghi simbolo della collina di Pizzofalcone ma anche guidare cittadini e turisti alla riscoperta di tesori nascosti. Un mese di eventi in alcuni dei luoghi più belli della città, su tutti Monte Echia e Piazza del Plebiscito. Clicca qui per tutte le informazioni

Sergio Rubini e Daniele Russo al Bellini con Il caso Jekyll

Al Teatro Bellini di Napoli, fino al 26 maggio Sergio Rubini e Daniele Russo portano in scena "Il caso Jekyll" tratto da Robert Louis Stevenson. Dello spettacolo, Rubini cura anche l 'adattamento insieme a Carla Cavalluzzi e la regia. Clicca qui per tutte le informazioni

Racconti per ricominciare

Quinto anno di programmazione per “Racconti per ricominciare”, il “green festival diffuso” ideato e organizzato da Vesuvioteatro e diretto da Claudio Di Palma. Dalla Casina Vanvitelliana alle straordinarie architetture settecentesche di alcune tra le più belle Ville Vesuviane, la nuova edizione, da giovedì 16 maggio fino a domenica 2 giugno, ambienta i suoi originali percorsi di teatro in 14 siti tra i più affascinanti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania. Spettacoli dal vivo costruiti - con la consulenza artistica di Giulio Baffi - seguendo una formula ormai consolidata, per unire alla meraviglia di tante architetture storiche e naturalistiche la straordinaria forza evocativa del teatro. Clicca qui per tutte le informazioni

Alle Gallerie d'Italia di Napoli la mostra Velázquez. Un Segno Grandioso

Alle Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, fino al 14 luglio 2024 è possibile ammirare i due capolavori di Diego Velázquez Immacolata Concezione e San Giovanni Evangelista sull’isola di Patmos, provenienti dalla National Gallery di Londra, affiancati da altri due dipinti raffiguranti l’Immacolata Concezione: una di Paolo Finoglio, proveniente dal convento francescano di San Lorenzo Maggiore a Napoli e l’altra di Battistello Caracciolo conservata nella chiesa della Natività della Beata Maria Vergine a Roccadaspide, nel Cilento. L’esposizione ‘Velázquez. Un segno grandioso’ rappresenta un nuovo capitolo della rassegna L’Ospite illustre. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini... tornano i DidòLab a Città della Scienza

i DidòLab fanno ritorno a Città della Scienza il 18-19 e il 25-26 maggio. Gigantesche masse colorate dell’amata pasta per giocare Didò sono messe a disposizione delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie, pronte a stimolare la fantasia e la creatività. L’esperienza parte da un tour guidato nel giardino di Città della Scienza, un’esplorazione della natura nel suo risveglio primaverile. Al termine, le piccole e i piccoli (3-6 anni) accompagnati dai genitori, potranno attingere Didò dalle maxi vasche e dare forma a quegli elementi naturali che più hanno colpito la loro fantasia durante la visita, contribuendo alla creazione di un albero speciale. Così si dà inizio a un gioco creativo che parte dalla manipolazione e abbraccia la sperimentazione sensoriale. Clicca qui per tutte le informazioni