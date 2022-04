Lungo weekend del 25 aprile a Capodimonte tra arte, musica e natura

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è pronto ad accogliere i visitatori in questo lungo weekend della Festa della Liberazione con le due mostre in corso Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli (fino al 7 gennaio 2023, secondo piano) e Cecily Brown. The Triumph of Death (fino al 1 maggio 2022, primo piano) inserita nel ciclo di mostre focus L’Opera si racconta e con le sue collezioni: la Farnese, la De Ciccio, le sale dell’Appartamento Reale in un recente riallestimento, la sezione dell’Armeria Reale e la collezione delle Arti a Napoli.

Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari, mentre la Chiesa di San Gennaro sarà aperta sabato 23 e domenica 24 aprile, salvo avverse condizioni meteo e chiusa lunedì 25 aprile 2022.

Inoltre, sabato 23 aprile riprendono gli appuntamenti con il laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei. Sono disponibili due turni: dalle ore 11 alle ore 13 oppure dalle ore 15 alle ore 17. Il laboratorio, alla sua XII edizione, è promosso e sostenuto da Amici di Capodimonte Ets e si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, raccogliendo intorno alle opere d’arte adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato con il disegno. Per prenotazioni scrivere a prenotazioni@amicidicapodimonte.org e per maggiori informazioni https://capodimonte.cultura.gov.it/laboratorio-di-disegno-a-cura-di-caroline-peyron-sabato-23-aprile-2022/.

Come ogni weekend le sale del museo saranno allietate, sabato e domenica, dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero nel Salone delle Feste e sabato, domenica e lunedì dalle performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta), attività promosse da MusiCapodimonte.