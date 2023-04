Lungo weekend della Festa della Liberazione a Capodimonte: 25 aprile ingresso gratis al Museo

Il weekend della Liberazione è un’occasione imperdibile, rivolta a turisti e residenti, per visitare le collezioni e le due le mostre in corso Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli al secondo piano del Museo e Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale allestita in Sala Causa. Nel weekend le sale del museo saranno allietate dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero e dalle performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta). Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari.

Gli appuntamenti nel dettaglio:

LABORATORIO DI DISEGNO

“Μεταφορ?/Metafora. Ovvero l’arte in movimento”

A cura di Caroline Peyron

Sabato 22 aprile 2023 ORE 11.00 – 13.00 (I turno) oppure 15.00 – 17.00 (II turno)

Proseguono gli appuntamenti dentro e fuori al Museo e Real Bosco di Capodimonte con il laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei.

Il laboratorio, alla sua XIII edizione, è promosso e sostenuto da Amici di Capodimonte Ets e si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, raccogliendo intorno alle opere d’arte adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato nel disegno. Gli incontri non hanno unicamente lo scopo di insegnare a disegnare, ma anche e soprattutto il fine di insegnare a guardare e comprendere, attraverso il disegno, il dipinto e la sua struttura, fatta dal ritmo delle linee, dai volumi, dalle luci. Provare a sentire cosa accade tra l’occhio e la mano, aiutare a non scivolare sulle opere, offrire uno strumento capace di coinvolgere in prima persona i visitatori del museo.

Il laboratorio di quest’anno si ispira al concetto di Metafora, inteso nella sua etimologia greca come trasporto, trasferimento e applicato al mondo dell’arte che viaggia, si sposta, ritorna, contamina. Ma poi, nel significato che noi oggi attribuiamo alla parola, il giardino del Real Bosco diventa metafora del Paradiso terrestre: a maggio immersione nel mondo della natura per un laboratorio all’aperto all’ombra degli alberi secolari di Capodimonte.

I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un partecipante adulto.

Per confermare le prenotazioni, è necessario scrivere a:

prenotazioni@amicidicapodimonte.org entro le ore 15:00 di venerdì 21 aprile 2023 precisando per ogni partecipante:

nome e cognome

numero di cellulare

La partecipazione è libera, si paga il solo biglietto d’ingresso al Museo (ingresso gratuito per i soci di Amici di Capodimonte).

BIBLIOAPE AL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Sabato 22 aprile 2023 ore 10.00/14.00

Sabato 22 aprile 2023 sarà presente presso l’Emiciclo del Giardino tardo-barocco del Real Bosco di Capodimonte la BiblioApe di Lib(e)ri per Crescere, la simpatica biblioteca itinerante che porta i libri nelle strade e nelle piazze di tutta la città.

Lib(e)ri per Crescere, la biblioteca per bambini e famiglie nel cuore di Napoli, offre tanti laboratori e attività ai piccoli lettori con l’obiettivo di far riscoprire il piacere della lettura promuovendola in modo alternativo.

La BiblioApe incontra le famiglie e i bambini nei luoghi in cui vivono e trascorrono il tempo libero, tempo che diventa di qualità, si riempie di cultura, di fantasia e di creatività.

MOSTRA OLTRE CARAVAGGIO. UN NUOVO RACCONTO DELLA PITTURA A NAPOLI

secondo piano

Tutti i giorni, visite accompagnate alle ore 10, 12, 15 e 17.30

Martedì 25 aprile, aperto dalle ore 8.30 alle 19.30

La mostra Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli a cura di Stefano Causa, docente di Storia dell’arte moderna e contemporanea presso l’Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa e Patrizia Piscitello, responsabile Ufficio mostre e prestiti del Museo e Real Bosco di Capodimonte si sviluppa nelle 24 sale del secondo piano del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Una mostra, realizzata in collaborazione con le associazioni Amici di Capodimonte Ets e American Friends of Capodimonte, che si propone di rilanciare il dibattito presentando un’altra lettura del ‘600 napoletano, diventato per amatori e storici il secolo di Caravaggio.

MOSTRA GLI SPAGNOLI A NAPOLI. IL RINASCIMENTO MERIDIONALE

Sala Causa

10.00 -17.30

La mostra Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (fino al 25 giugno 2023, in sala Causa) è a cura del prof. Riccardo Naldi, docente di Storia dell’arte moderna all’Università L’Orientale di Napoli e del prof. Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado, dove una prima versione della mostra è stata inaugurata, ottenendo un notevole successo di critica e di pubblico, il 18 ottobre 2022 con il titolo Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles al comienzos del Cinquecento.

Grazie a questa importante collaborazione, è ritornata a Napoli per la prima volta dopo 400 anni la Madonna del pesce eseguita da Raffaello. Il dipinto, destinato alla cappella della famiglia del Doce in San Domenico Maggiore a Napoli, divenne un punto di riferimento fondamentale per gli artisti attivi a Napoli durante il Cinquecento. Asportata dai governanti spagnoli e trasferita a Madrid intorno alla metà del Seicento. La mostra è dedicata a uno dei momenti più fecondi e meno conosciuti della civiltà artistica napoletana: il trentennio (1503-1532 circa).

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA GLI SPAGNOLI A NAPOLI. IL RINASCIMENTO MERIDIONALE

A cura degli storici dell’arte de le Nuvole

Domenica 23 aprile 2023, ore 12.00

Un’opportunità di ammirare la “Madonna del pesce” eseguita da Raffaello, che torna a Napoli dopo 400 anni, nell’allestimento espositivo a cura di Riccardo Naldi e Andrea Zezza che ricostruisce una “breve ma felicissima stagione, ponendo nel giusto rilievo l’altissima qualità delle opere e il loro carattere cosmopolita nella convinzione che quella fioritura vide una strettissima connessione tra pittura e scultura”.

Info utili

Appuntamento: biglietteria del Museo

Durata: 1 ora circa

Cosa è incluso: Visita tematica

Cosa è escluso: Biglietto di ingresso al Museo, da acquistare online o presso la biglietteria del Museo

Costo della visita guidata: 7 euro

ATTIVITÀ MUSICAPODIMONTE

Sabato e domenica

Sabato e domenica nel Salone delle Feste al primo piano sarà possibile ascoltare la musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero, “Un amico speciale”, che esegue pagine del repertorio pianistico classico opportunamente introdotte, donando al pubblico la magica atmosfera della musica che risuona tra le opere d’arte. Sempre nel weekend la Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta), intratterrà i visitatori con le sue performance teatrali raccontando al pubblico i segreti della Reggia e dei suoi più celebri abitanti.

Attività a cura dell’associazione MusiCapodimonte.

MARTEDI’ 25 APRILE 2023 – INGRESSO GRATUITO

Sarà possibile vedere la mostra Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale che ha già riscosso notevole successo di critica e di pubblico (dalle 10.00 alle 17.30, ultimo ingresso alle 17.00) e la mostra Oltre Caravaggio. Una nuova lettura della pittura Napoli e tutto il secondo piano (dalle ore 8.30 alle 19.30)

Chiuso il primo piano e il terzo piano con la sezione di Arte contemporanea e sezione Ottocento – Novecento. Il Cellaio nel Real Bosco di Capodimonte resterà chiuso per disallestimento della mostra Salvatore Emblema. Chiusa anche la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte.