Gli eventi live della settimana al kestè

Settimana piena di musica a ingresso gratuito al Kestè.



MERCOLEDì doppio evento

21:30 largo spazio al cantautorato con Salas cantautore indie-folk, la sua è una canzone italiana malinconica ed educata, nostalgica ed intensa.



22:30 OPEN JAM un momento di aggregazione per tutti i musicisti che desderano confrontarsi e divertirsi suonando insieme.



GIOVEDì 3 Set in piazza

FUNK Concerto & Jam con The Pariamient

Andrea Balbucea tastiera e voce

@andresbalbucea

Aldo Capasso basso

@aldo_capasso

Luca Mignano batteria



A seguire Funk Dj Set



VENERDì Brazilian Live Music in piazza

con Robertinho Bastos Trio

Robertinho Bastos percussioni e voce

Arlen Azvedo chiatarra

Enzo Pinelli batteria



A seguire Dj Set Clube Maravilha



SABATO Dj Set con Nives

Nives



DOMENICA Live Music con Divieto Di Swing, musica è Jazz nello spirito e Funky nella pulsazione. Temi che già al primoascolto lasciano tracce nella mente e nel cuore, ma che al secondo tradiscono una certa complessità. Fusion forse, a tratti. ballabile,spesso introspettiva.



Giuseppe Colucci sax

Giuseppe Spinelli chitarra

Dario Spinelli basso

Vincenzo De Luca batteria

info & prenotazioni 339 4681248