Gli eventi live della settimana al Kestè

Tanti eventi questa settimana al Kestè. Si parte martedì 3 ottobre con EL CANELAZO PENA II, un vero e proprio spettacolo realizzato da musicisti e ballerini dedicato al tango, al Flamenco, alla musica folcloristica SudAmericana.



Mercoledì OPEN JAM: un momento di liberaza condivisione del palco del Kestè gestito da Luigi Napolitano.



Giovedì si balla tutti insieme con A BAN DE ZIA BUMBA, un live music che non tiene fermo nessuno e, a seguire, le danze proseguiranno con il DJ SeT dedicato.



VENERDI', eccezionalmente, arriva la JAM FUNK con The Pariamient... Super Set di Apertura FUNK e a seguire Jam Session per tutti.



SABATO approdiamo agli anni 60/70/80 con Dj Rallo.



Domenica DEEJAM, l'APERITIVO jAM dedicato ai Dj che vogliono proporsi per la programmazione del locale.



Lo spazio Apre le porte per l' Aperitivo in piazza alle 18:30