Gli eventi live della settima al kestè

Settimana densa di eventi imperdibili, che spaziano tra i tanti stili musicali, al Kestè di Largo S.Giovanni Maggiore Pignatelli.

Ingresso gratuito - info e prenotaioni al 339 4681 248

Programma:

MARTEDì 13/06 ore 20:30 Live Music con Ivana Muscoso Music SchooL un vero e proprio spettacolo a conclusione di un percorso di studi.



MERCOLEDì 14/06 ore 21:00 Live Music con Pasquale Bellotta

Ore 22:30 Open Jam Session



GIOVEDì 15/06 ore 21:00 Funk Concert & Jam con The Pariamient

Andres Balbucea tastiera e voce

Alessio Pignorio basso

Elisabetta Saviano batteria



VENERDì 16/06 ore 21:30 Live Music con ?A BANDA DE ZIA BUMBA? un viaggio sonoro nel nordest brasiliano contamina le proprie radici napoletane con il ritmo forrò, baião, xote e xaxado!



Gabriella Cascella voce

Vincenzo Racioppi mandolino

Nino Conte fisarmonica

Martina Lombardi triangolo

Toni Marascia zabumba e pandeiro



A seguire Dj Set



SABATO 17/06 ore 21:00 Live music con Gerardo Balestrieri, presentazione “THE BEST OF” con questo disco sintetizza il suo percorso discografico tra musica, teatro e viaggi.



Gianfranco Coppola contabbasso

Carlo De Gennaro batteria



A seguire Dj Set con Disco Benessere



DOMENICA 18/06 ORE 20:00 Live Music con Orjana Trio un progetto di cantautorato in napoletano e italiano, dalle sfumature folk, pop e soul allo stesso tempo.