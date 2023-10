Gli eventi live della settimana al Kestè

Nuova settimana ricca di eventi al Kestè. Il locale apre dalle 18:30 per l'Aperitivo in Piazza.



MARTEDI' Live Funk Music con The Pariamient per il Set Di Apertura e a seguire la Jam Session più pariante della città Format a cura di Rosa Vallefuoco.



MERCOLEDI' Open Jam un momento per musicisti dilettanti e non che desiderano esprimermi, il palco del Kestè vi attende munito di strumentazione, tecnico audio...Format a cura di Luidi Napolitano.



GIOVEDI' Concerto & Dj Set con Toni Borlotti e i suoi Fleuers evento dedicato Rock and roll, pronti a ballare?

VENERDI' Live Music con Amalfitano Duo & Dj Set con il Party Gemellare di Gabriella Cascella e Tony Marscia.



SABATO DJ SET con Disco Tata con Andres Balbucea.



DOMENICA con DEEJAM la Jam per Dj, entra a far parte della programmazione, porta la tua musica la strumentazione la fornisce il Kestè

Per info e prenotazioni: 3394681248