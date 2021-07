Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud: gli eventi dell'Estate a Napoli 2021

Orario non disponibile

Con “Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud”, si preannuncia nutrito il palinsesto della rassegna voluta dal Comune di Napoli e finanziata dalla Regione Campania.

Tre diverse e suggestive location ospiteranno dal 27 luglio al 1 ottobre 2021 la kermesse ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid: l’ex Base Nato di Bagnoli, la Grotta di Seiano e il Maschio Angioino.

Martedì 20 luglio 2021 (ore 12) presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma degli spettacoli e degli eventi che incrementano l’offerta dell’estate napoletana (già partita con Il Castello dei 5 sensi al Castel dell’Ovo e le numerose mostre e iniziative in città.

Ad illustrare il ricco programma Annamaria Palmieri, assessore comunale all'istruzione, alla cultura e al turismo e Felice Casucci, assessore regionale alla semplificazione amministrativa e al turismo.

La città vivrà una serie di appuntamenti suddivisi in tre grandi rassegne: “Indie, rock e dintorni” organizzata da Ravello Creative Lab, “Rassegna musicale e reading “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”, organizzata dall’Associazione Il Canto di Virglio, in collaborazione con la Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, e la Rassegna Teatrale a cura della Gabbianella Club.

IL CALENDARIO

- Indie, Rock e Dintorni all'ex Base Nato dal 27 al 29 luglio

- Rassegna musicale e reading “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire” dal 30 luglio all'1 settembre al Parco archeologico Pausilypon. Direzione Artistica Carlo Faiello

- Rassegna teatrale al Maschio Angioino

Direzione artistica: Maurizio De Giovanni

A cura della Gabbianella Club

- "Bentornato Don Enrico" di Federico Vacalebre

25 luglio 2021, ore 21 - Maschio Angioino