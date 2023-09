Partono gli eventi al Gran Gusto sulla terrazza Matilde Serao

Partono gli Eventi al Gran Gusto: la nuova terrazza Matilde Serao apre le porte alla musica dal vivo Venerdì 22 Settembre 2023, a partire dalle 21:00.

Per info 366 5058831.



La prima nota verrà emessa da un gruppo napoletano che dedica tutte le sue attenzioni alla musica balcanica con Riccardo Villari violino, Vincenzo Lamagna basso, Luca Cioffi percussioni.



Willy Balkan’s Travel Agency reinterpreta brani tradizionali e non dell’area balcanica, prediligendo i ritmi dispari proprio della regione che si estende dal Mare Adriatico allo stretto dei Dardanelli e proponendo un repertorio che spazia dalla musica bulgara a quella macedone, da quella turca a quella serba e ungherese. Da sempre appassionati di questa musica guardano a est per cercare di superare il confine geografico, ma soprattutto mentale che separa l’Europa occidentale da quella orientale. Provenienti da esperienze musicali diverse, hanno trovato un terreno comune nella voglia di suonare e diffondere il vivissimo folklore che si è prodotto e stratificato durante secoli di scontri e incontri di diverse culture: quella slava e quella greca, quella turca e quella gitana. Il percussionista Luca Cioffi ha suonato a lungo con l’ensemble di musica greca Evi Evàn ed ha approfondito lo studio delle tabla con il maestro Pandit Shanka Chatterjee. Il violinista Riccardo Villari e il Bassista Vincenzo Lamagna hanno suonato per anni, tra le altre formazioni, negli Slivovitz, band di riferimento per quanto riguarda le contaminazioni tra musica etnica, funk e jazz.