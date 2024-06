Estate all'ippodromo di Agnano: febbre da '90 con musica e corse sotto le stelle

Torna Estate all’Ippodromo di Agnano con “Febbre da ’90”, il tradizionale cartellone estivo nel parco verde dell’ippodromo, in programma da sabato 22 giugno a sabato 27 luglio con sei serate di corse, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia.

In pista le corse di trotto in notturna, nel parco l'area show Radio Marte in diretta radio e tv con tanti ospiti canori giovani e big, sul palco per presentare i dischi dell’estate 24. Animazione, live music e djset per ballare i successi anni ’90, area food e svago con pizzeria all’aperto, snack bar e giochi nel parco.

Le date in cartellone: sabato 22 e domenica 30 giugno con il gran premio Città di Napoli Memorial Franco, Antonio e Salvio Cervone (gr.1 e gr. 2 per cavalli indigeni di 3 anni maschi e femmine), a luglio sabato 6, 13, 20 e 27. Inizio ore 19.30.

Ingresso incluso consumazione € 7,00, bambini gratis fino ad un metro e mezzo di altezza. Prevendita on-line dal 19 giugno su www.etes.it oppure alle casse dell’ippodromo.

Il cartellone è organizzato da Ippodromi Partenopei Ippodromo di Agnano, con il patrocinio del Comune di Napoli, media partner Canale 21 e Radio Marte.

La serata inaugurale di sabato 22 giugno è presentata da Timo Suarez, musica di Ulisse Marciano. Ospiti della serata, Monica Sarnelli in uscita con il singolo “M’annammurasse ancora” dal nuovo album “È n’ata manera” ed una speciale versione di “T’aggio purtato ‘na rosa” in duetto con Fuliggine alias sua figlia Francesca Andreano. Poi Marco Fasano, cantautore partenopeo con l'inedito “L’ultima”, i fratelli Salvatore e Giuliano alias "I Desideri" con il disco “Si ‘a vita mij”, Rico Femiano promessa della musica napoletana in duetto con la rapper Teonya in “Mietteme ‘o coraggio mpietto”, Greg Rega talento tv a The Voice of Italy e performer in tourneè con Clementino, in “Vita mia”, e la vocal coach Milena Setola con il disco “Core core core" che segue la collaborazione con il cantante Gianni Fiorellino. E per i bimbi animatori con mascotte, giochi di squadra, palloncini, bolle di sapone e baby dance.

Il cartellone ospiti è disponibile ogni settimana su www.ippodromoagnano.it e canali social @ippodromoagnano.