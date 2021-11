Capodimonte, weekend di visite e laboratori per il finissage della mostra dedicata a Raffaello

Visite guidate e laboratori di disegno alla mostra Raffaello a Capodimonte: l’officina dell'artista nell’ultimo weekend di esposizione al Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Visite guidate

Si comincia venerdì 26 novembre alle ore 11.00 con una speciale visita a cura di Angela Cerasuolo, co-curatrice della mostra insieme ad Andrea Zezza. Per informazioni e prenotazioni inviare una mail all’indirizzo mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it.

Si prosegue sabato 27 e domenica 28 novembre 2021, alle ore 12.00 con un operatore didattico de Le Nuvole che condurrà il pubblico alla scoperta del talento di un artista insuperabile che già a 17 anni veniva chiamato 'magister'.

Per informazioni e prenotazioni consultare il link: https://www.coopculture.it/it/prodotti/in-visita-alla-mostra-raffaello-a-capodimonte.-lofficina-dellartista/#55

La mostra Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista a cura di Angela Cerasuolo e Andrea Zezza rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell'artista e si propone di valorizzare il patrimonio raffaellesco del Museo, molto più ricco e vario di quanto si sia soliti pensare. Il percorso di visita offre al pubblico le novità emerse dalla campagna di indagini diagnostiche condotte nel Museo, grazie a importanti collaborazione istituzionali – alla base di questa mostra - che permetteranno un approccio originale sia alle opere d'arte, sia al lavoro della bottega dell'artista e a quelle dei suoi seguaci, mettendo in luce il complesso lavoro che sta dietro la creazione di originali, multipli, copie, derivazioni. I risultati di queste indagini realizzate dal Museo in collaborazione con l’Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (risultati scientifici a cura di XRayLab ISPC CNR Catania e del laboratorio del DiLBeC Università della Campania) sono la base scientifica di questa mostra e sono illustrati con video esplicativi su monitor presenti in sala. Inoltre, scaricando liberamente l'app Capodimonte su App store e Google play sarà possibile rivederli anche a casa e rivivere l'emozione della visita. I video sono disponibili gratuitamente anche sulla piattaforma ITS ART (www.itsart.tv).

Il pubblico potrà ammirare la mostra di Raffaello anche durante l’apertura serale di venerdì 26 novembre dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) al costo di 2 euro.

Ingresso con obbligo di green pass.

Laboratori di disegno in mostra

Venerdì 26 novembre 2021, dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Sabato 27 novembre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

In occasione del finissage della mostra Raffaello a Capodimonte. L’officina dell’artista, l’Associazione Amici di Capodimonte Ets promuove uno speciale laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei. Il laboratorio si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato con il disegno.

In questa occasione Caroline cercherà di rispondere alle seguenti domande: Cosa cambia dal disegno alla pittura? Qual è la differenza tra un quadro realizzato da una sola mano o da più mani? Qual è la differenza tra un originale, una copia e una copia d’autore? Quali segreti gli storici dell’arte ricercano sotto la superficie di un quadro?

Per partecipare servono fogli sciolti (di qualsiasi dimensione o spessore) e un supporto rigido su cui poggiarli. Ciascuno potrà portare con sé ciò che vuole, purché sia facile da trasportare e non rischi di danneggiare il pavimento del museo. Si consigliano matite 8b, carboncino e acquarelli.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (max 20 partecipanti). Per confermare le prenotazioni, è necessario scrivere a: prenotazioni@amicidicapodimonte.org precisando per ogni partecipante:

• data laboratorio

• nome e cognome

• numero di cellulare

La partecipazione è libera, si paga il solo biglietto d’ingresso al Museo (ingresso gratuito per i Soci Amici di Capodimonte).

Il laboratorio verrà svolto nel rispetto della vigente normativa anti-Covid, con obbligo di Green Pass valido e uso della mascherina.