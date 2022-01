Epifania 2022 a Napoli per grandi e piccini: 7 cose da fare in sicurezza

Un affascinante tour notturno in zattera lungo la suggestiva Galleria Borbonica, laboratori a tema e mostre a Città della Scienza, giochi e parate all'Edenlandia, la Tombola dei Fantasmi nell'atmosfera magica del piccolo teatro Il Pozzo e Il Pendolo e tanti altri appuntamenti per grandi e piccini.

Diversi gli eventi programmati - e attualmente confermati - per trascorrere una piacevole giornata dell'Epifania a Napoli, nel più stretto rispetto delle normative vigenti anti-covid tra green pass, mascherine e distanziamento.

Ecco i nostri consigli su cosa fare - in sicurezza - la sera del 5 e durante la giornata del 6 gennaio:

In zattera alla Galleria Borbonica nella notte della Befana

Il 5 gennaio ritorna il fascino Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna, da non perdere, in zattera nelle viscere di Napoli. Due i turni a disposizione per la visita: il primo alle ore 20 e il secondo alle ore 22. Prenotazione e Green Pass obbligatorio. Clicca qui per tutte le informazioni

All’Edenlandia arriva la Befana: ingresso gratuito per grandi e piccini

Giovedì 6 gennaio la befana arriva al grande parco cittadino con una squadra di amiche, tutte sui trampoli, per distribuire dolciumi e tanti sorrisi. Musica, allegria e una simpatica Epiphany Parade (ore 12,17,19) allieteranno il pubblico insieme al gruppo “Illusionist Christmas”, che proporranno, lungo i viali del parco, performer che, tra gag e barzellette, intratterranno grandi e piccini con vari personaggi: il folletto sospeso, la befana biricchina, e lo spazzacamino. E ancora, in programma: trucca bimbi e la possibilità di pattinare sulla pista di ghiaccio allestita al PalaEden. L'ingresso al parco è gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

La Tombola dei Fantasmi: aspettando la Befana tra storie di spettri innamorati

Il 5 gennaio, la tombola natalizia, nell’atmosfera magica del Teatro Il Pozzo e Il Pendolo di piazza San Domenico maggiore, è il filo che lega le storie e le canzoni dello spettacolo “Andar per Fantasmi”. Parole e musica dell’antica tradizione partenopea insieme a un buffet natalizio. Clicca qui per tutte le informazioni

Befana a Città della Scienza: tanti eventi per bambini di tutte le età

Divertimento, golose sorprese e un pizzico di scienza: la giornata della Befana, giovedì 6 gennaio a Città della Scienza sarà animata da un ricco programma di eventi ed attività per bambini di tutte le età. Clicca qui per tutte le informazioni

Epifania Tour nel cuore di Napoli: brivido, magia e musica

Una notte speciale quella della Befana, una notte da vivere in una Napoli misteriosa, inconsueta, affascinante e con sorprese da brivido legate alla vera storia della Befana, la strega benevola che, in sella alla sua scopa magica portera? i doni e i buoni auspici per il Nuovo Anno a tutti. La sera del 5 gennaio, l'associazione De Rebus Neapolis propone uno speciale itinerario alla scoperta del centro antico della città. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte laboratori per bambini dedicati ai colori di Daniel Buren

Giovedì 6 gennaio alle 10.30, al Museo di Capodimonte in programma Le luci di Buren: una visita alla sezione di arte contemporanea e attività laboratoriale solo per bambini (5-12 anni). Clicca qui per tutte le informazioni

Il Magico Parco di Santa Claus alla Mostra D'Oltramare

Il Parco Robinson all'interno della Mostra D'Oltremare si è trasformato - per tutto il periodo delle festività - nell'incantato Parco di Santa Claus, nel quale i bambini si sono sentiti come piccoli elfi, vivendo tutta la magia del Natale. Anche nel giorno della Befana, il parco accoglierà grandi e piccini con orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20). Clicca qui per tutte le informazioni