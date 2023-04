EvaLab al II Forum espositivo dei beni confiscati

EvaLab – il laboratorio di alta sartoria creato da Coop. EVA in un bene confiscato alla camorra a Casal Di Principe – torna in passerella per raccontare come si può promuovere la legalità consentendo a donne in uscita dalla violenza di riconquistare la propria autonomia e creando bellezza.

Lo farà il 21 aprile 2023, presentando la nuova collezione di pantaloni e top di seta con una sfilata nel giorno di apertura del secondo Forum espositivo dei beni confiscati organizzato dalla Regione Campania alla Stazione Marittima di Napoli e intitolato “La legalità come chiave dello sviluppo”.

Le stoffe - sete leggerissime di diversi colori, dal rosa pastello al rosso lacca al blu elettrico - utilizzate da EvaLab per la nuova collezione sono state donate da Gucci tramite Gucci-Up - un progetto dedicato al recupero e al riutilizzo creativo di materiali di scarto.

“Siamo molto grate a Gucci per averci offerto delle stoffe magnifiche: magnifiche e delicate come il momento della vita che stanno attraversando tutte le donne che hanno confezionato gli abiti che sfileranno il 21 aprile, perché lasciarsi alle spalle una vita di violenza non è facile, soprattutto quando la violenza era parte di una relazione di dipendenza economica”, sottolinea Daniela Santarpia, presidente della Coop. EVA.

I capi presentati saranno messi in vendita dopo la sfilata e potranno essere acquistati online su https://www.evalab.shop/it. Il ricavato continuerà a sostenere l’inserimento lavorativo e la formazione delle donne che Coop. EVA segue nei 5 centri antiviolenza e nelle 3 case rifugio che gestisce in Campania.