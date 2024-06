Etta presenta live a Caivano il nuovo album "Scemi e Contenti"

Dopo l’esibizione sul palco del Primo Maggio, Etta parte con lo Scemi e Contenti Tour che la vede impegnata in una serie di live in giro per l’Italia, e non solo, per presentare il nuovo album. Venerdì 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, Etta si esibisce sul palco della Primavera di Caivano insieme a Big Mama, Vale Lp e Tony Rings.

Il concerto è a ingresso gratuito ma è necessario effettuare la prenotazione online.

Il nuovo album di Etta Scemi e Contenti si compone di tredici tracce, arricchite da diversi feat: Edoardo Bennato, Bunna (Africa Unite), Bambole di Pezza, Adriana, IN6N e Vipra. L’album racchiude tutta l’irriverenza, l’autoironia e l’animo ribelle che contraddistinguono Etta che con questo lavoro mette luce su alcuni temi spesso banalizzati dalla società attuale: salute mentale, emancipazione femminile, depressione, discriminazione, politica, inquinamento e molto altro.

Il sound è innovativo ed estremo: nei pezzi troviamo un uso smodato di distorsioni, bitcrush, synth che vanno a doppiare riff di chitarre e bassi aggressivi. Si passa da riff con suoni decisamente fuzzy dei primi anni ’70 al nu metal anni ’90 / 2000 americano, dai drumming anni ’60 “Ringostarriani” a quelli più moderni e serrati. Il cantato è pungente e punta su slogan e linee melodiche molto pop.

La tracklist dell’album apre con “Nervous”, brano che si ispira al personaggio “Jason Voorhees”, protagonista della saga horror Venerdì 13. Il Jason 2.0 di Etta è un personaggio sociopatico, aggressivo e totalmente privo di empatia, ma allo stesso tempo colorato e autoironico. Jason non riesce ad accettare il mondo e a relazionarsi con esso, soffre per il fatto che la società non si preoccupa dei suoi bisogni e questo lo trasforma, poco alla volta, in una sorta di Serial Killer.

Si passa poi a “Game Over”, che descrive la volontà di ribellarsi ad un sistema che ci vuole persone non pensanti. Meglio fallire, decidendo per la propria vita, che farsi manovrare da una società che ci vuole arrendevoli e vuoti. Etta utilizza per questo brano la metafora dell’NPC (personaggio non giocante dei videogiochi) per descrivere le persone che hanno un atteggiamento passivo e subiscono senza ribellarsi tutto ciò che viene imposto dalla società, dalla politica, dalla famiglia (un genitore troppo esigente, un datore di lavoro che gestisce le sorti dei dipendenti, il politico di turno che manipola gli elettori).

“Scemi e Contenti”, title track con il feat. di Vipra, cantautore e rapper italiano, rappresenta l’amara conclusione di un percorso, la cura miracolosa scoperta dalla psichiatra già descritta nei precedenti paragrafi.

Non pensare o ci resti male è il motto del brano ed è l’unica soluzione per vivere in un mondo che continua a non affrontare e risolvere problematiche importanti come: inquinamento, corruzione, maschilismo, guerre, razzismo, discriminazioni di genere e non, disturbi della personalità e depressione.

Purtroppo siamo ormai abituati ad accettare l’inaccettabile e a farci distrarre da cose banali che distolgono la nostra attenzione dai problemi veramente importanti.

“Sexy Boy”, invece, è una storia di cat calling al contrario. Il protagonista è infatti Fabio che subisce le molestie di una donna che è solita importunare i giovani ragazzi per strada. Una rappresentazione ai limiti delle realtà. Sono sempre e solo le donne, infatti, a vivere questo tipo di attenzioni. Un brano strong e utopico.

La quinta traccia della tracklist è “Chi beve - chi beve”, cover del brano di Edoardo Bennato, uscito nel 1987 nel disco OK Italia. Il brano vede la collaborazione dello stesso Edoardo e rappresenta un omaggio al rock e a Napoli, la città che ha visto Etta crescere anche artisticamente.

“Britney” è la traccia numero sei e parla di salute mentale. Viviamo in un mondo dove la salute mentale non è considerata una priorità, dove parlare di servizi psichiatrici è più un obbligo dettato dal “politically correct” che da una reale volontà di portare avanti progetti di prevenzione e di tutela dei soggetti più deboli. Il personaggio scelto da Etta per raccontare sui social questo tema è Britney Spears, icona dello showbiz che, nonostante il successo, ha dovuto fare i conti con disturbi della personalità e depressione.

“Big Drama feat. IN6N” è uno dei brani più strong dell’album e vede il feat. di IN6N, artista romano che con la sua strofa prepotente e hardcore si va ad incastrare con l’inciso melodico e struggente di Etta. Il testo racconta di quanto i problemi cosiddetti “drama” di ciascuno spesso non sono compresi o addirittura sminuiti. Non è ancora chiaro che ogni persona ha dei mostri dentro (paure, vissuto, e altro) che la portano a fare scelte non sempre condivisibili ma che sono il frutto di una serie di esperienze passate.

A seguire c’è “Humanity”, un brano triste, arrabbiato e consapevole. Racconta di quanto il pianeta sia bistrattato dall’uomo che a volte sa essere veramente crudele. Guerre, inquinamento, indifferenza e avidità. Nel brano è la terra a parlare di quanto sia straziata e questo la porta a desiderare l’estinzione dell’uomo. Musicalmente il brano si evolve fino ad arrivare allo special caratterizzato da riff di chitarroni distorti e drumming esasperato tipico delle produzioni di V_Rus.

“Angel” è scritto insieme a Le bambole di pezza, band pop punk milanese tutta al femminile. Il brano parla del ruolo ribelle rivestito dalla donna nella storia e in questa società. Si fa riferimento alla persecuzione delle donne per mano del capitalismo, della Chiesa e del potere maschile. Quante donne sono state messe al rogo per la loro spiccata intelligenza? Quante sono state uccise per essersi ribellate ad un ruolo? Quante donne hanno combattuto per l’emancipazione femminile? Le streghe sono state le prime femministe della storia.

Sempre di donne si parla anche nella traccia successiva “Pornostar” dove il tema è l’emancipazione femminile. L’intento è quello di far riflettere su tutti quegli aspetti che, ancora oggi, fanno si che una donna non possa disporre liberamente del proprio corpo senza subire discriminazioni, violenze, soprusi e molestie. Società ipersessualizzata, canoni fisici e comportamentali diventano metro di giudizio e pregiudizio. “Pornostar” è un inno alla libertà e una denuncia contro il maschilismo che passa “anche” attraverso la riqualificazione di una professione come la porno attrice che deve essere equiparata alle altre se deriva da una scelta consapevole e libera. “Pornostar” è un brano erotico, eccentrico, schietto con un sound catchy.

“Never”, brano che si pregia dell’intervento di Bunna (Africa Unite), parla di cattiva politica e della forte delusione delle persone che si sentono abbandonate a loro stesse. In uno stato dove i politici elargiscono in continuazione false promesse e ricoprono cariche senza avere alcun merito, Etta preferisce non scendere a compromessi smettendo di credere all’illusione collettiva che la politica può cambiare il mondo e le sorti dei ceti meno abbienti. La strofa reggae scritta e cantata da Bunna è una sorta di manifesto che celebra libertà e giustizia.

“Pop feat. Adriana”, invece, è la versione rock del brano di Etta, uscito nel 2022, e vede la partecipazione di Adriana rapper e artista veronese che, come Etta, si batte con la musica per l’emancipazione e le minoranze.

La tracklist chiude con “Bionco”, un brano di Etta uscito nel 2020 riarrangiato in chiave rock, con una strofa rappata che sfiora il Metal. Bionico racconta della volontà di inserire dentro al proprio petto un cuore bionico per smettere di soffrire, rifacendosi al tema dell’intero disco.

Lo spettacolo a Caivano si svolge a partire dalle ore 18.00