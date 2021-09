ETHNE, Danze dal mondo: all'Edenlandia uno speciale evento a ingresso gratuito

Dal 15 al 30 settembre, al Parco divertimenti Edenlandia di Napoli è in programma ETHNE – Danze dal mondo: una rassegna di balli provenienti dai luoghi più disparati.

"Non solo danze magnifiche da guardare - spiegano gli organizzatori -, ma anche esempi di culture diverse e apparentemente lontane, che grazie a questi appuntamenti si riveleranno essere più vicine che mai.

Mestieri del Palco, CRASC e Le Streghe del Palco si sono unite per portare dei pezzi di mondo per la prima volta in un contesto tutto nuovo e insolito: l’Edenlandia, la terra dei divertimenti. Tra una giostra divertente e uno zucchero filato, non potrete fare a meno di restare a bocca aperta davanti a movimenti sinuosi, a ritmi coinvolgenti e alle storie incredibili che accompagnano queste danze dal mondo".

PROGRAMMA (ore 19.00 e 20.00)

15/09 HIP HOP

16/09 FLAMENCO

17/09 TANGO

23/09 SALSA

24/09 TARANTELLA

29/09 DANZA DEL VENTRE

30/09 CAPOEIRA

DETTAGLI

ETHNE Danze dal mondo

Direzione artistica: Beatrice Baino - Giorgio Rosa

Segreteria organizzativa: Diana di Paolo – Giulia Menna

Segreteria amministrativa: Vincenzo Mollo

Ufficio stampa: Gabriella Galbiati

Ospitato da Edenlandia

Organizzato e prodotto da: Mestieri del palco, Crasc, Le streghe del palco

L'INGRESSO AL PARCO E AGLI SPETTACOLI E' GRATUITO

Evento realizzato con il contributo della Regione Campania L.R. n. 6/2007 e del Ministero della Cultura

